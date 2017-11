L’epica risposta di Emma Bonino a chi la critica per l’aborto | VIDEO

“Ha più morti innocenti sulla coscienza #TotòRiina o @emmabonino?”, si è chiesto ieri don Francesco Pieri, sacerdote di Bologna. Rispondiamo con questo applauso ricevuto da Emma in una chiesa di Biella dove è stata invitata per parlare della campagna #EroStraniero“. Con questo tweet il Partito radicale ha voluto testimoniare la risposta dell’ex ministro degli Esteri a chi la contestava apertamente in un incontro pubblico. Il video risale a questo luglio quando le associazioni cattoliche, che non perdonavano all’ex commissario europeo il passato di militante per la legge sull’aborto, hanno dato vita ad alcune contestazioni dentro e fuori la chiesa.

guarda il video:

“Ha più morti innocenti sulla coscienza #TotòRiina o @emmabonino?”, si è chiesto ieri don Francesco Pieri, sacerdote di Bologna. Rispondiamo con questo applauso ricevuto da Emma in una chiesa di Biella dove è stata invitata per parlare della campagna #EroStraniero. pic.twitter.com/qPQV6lLzxG — Radicali Italiani (@Radicali) 20 novembre 2017

«Una vecchia polemica, come sapete. Per quanto mi riguarda è persino un colpo di gioventù. Lasciatelo parlare. Io rimango convinta assertrice della libertà e della responsabilità individuale», ha replicato Bonino tra gli applausi del pubblico in chiesa.