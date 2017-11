Black Friday 2017: tutti i prodotti per animali in offerta

Avete un micio o un cagnolino che ogni mese tra crocchini e bocconcini vi fa piangere il portafoglio? Voi fate la spesa al discount e lui mangia solo cibo “no allergenic-no ogm-extra diet”? Siete salvi. Almeno per 24 ore. Esiste anche il Black friday per i vostri amici animali con sconti e offerte per acquisti on line su toilette, giochi, cibo secco e umido. Per chi non lo sapesse Black Friday è una ricorrenza nata negli Stati Uniti che cade, ogni anno, dopo la festa del Ringraziamento. I prodotti sono ribassati in tutti i negozi e la giornata coincide con l’inizio dello shopping natalizio. Una specie di “saldi flash” prima del 25 dicembre, quindi molto utile per fare regali a chi è amante degli animali. E non solo.

Anche in Italia il Black Friday sta andando di moda. i negozi on line per animali si sono adeguati di conseguenza. Su zooplus è già arrivato il momento dei black days con 14 giorni di offerte. Su Arcaplanet invece non c’è proprio una sezione Black Friday ma ci sono un sacco di prodotti in offerta, specialmente natalizi. Anche la catena Moby Dick promette sconti nei giorni neri. Inclusa Planet pet con sconti del 20 per cento.

Per i regali ecco qui qualche idea. Il peluche Natalizio per cani di Trixie, divertente pupazzetto a forma di Albero di Natale, una cuccia Igloo Natalizio per gatto o cane o l’amaca da agganciare al calorifero. Senza contare che esistono castelli e tiragraffi di ogni tipo. Per i cagnolini ci sono pettorine di tutti i tipi ma anche coprisedili. Utili specialmente per i padroni.

