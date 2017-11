Ok, è iniziata una delle settimane più consumistiche della storia. Il Black Friday è una ricorrenza nata negli Stati Uniti. Cade ogni anno il giorno dopo della festa del Ringraziamento, che è l’ultimo giovedì del mese di novembre, e segna l’inizio dello shopping natalizio. Lo si può sfruttare per fare acquisti on line stracciati (senza contare che il lunedì successivo, sempre in rete, c’è tutta la tecnologia scontata nel Cyber Monday). Come però riuscire a sfruttare il Black Friday a vostro favore? Facendo i regali di Natale. Un click, una caccia mirata in un negozio in particolare e passa la paura.

Quest’anno il Black Friday cade il 24 novembre, ultimo venerdì del mese, seguito il 27 dal Cyber Monday. Vogliamo aiutarvi a non arrivare impreparati. Se non volete ridurvi la sera del 24 a rimestare tra i negozi saccheggiati in cerca di una trousse con colori tamarri o un profumo che manco vostro nonno indosserebbe vi consigliamo qualche idea utile.

Black Friday regali di Natale per il tuo ragazzo

Cominciamo con le femminucce. Perché sembra tanto facile fare il regalo di Natale alla dolce metà maschile ma spesso non è così. Si può puntare sull’abbigliamento o sulle novità. Hawkers è un brand di occhiali nato nel 2013 che offre occhiali super leggeri e resistenti, con montature in policarbonato o cellulosa, tutte con lenti polarizzate e con il 100% di protezione da raggi UV. Offre sconti del 70 per cento. Se è un acquirente compulsivo sotto i 50 euro c’è l’Amazon Fire Tv Stick Basic Edition. Ovvero una chiavetta da attaccare alla porta HDMI del televisore e che permette di trasformarlo in uno smart tv. Corre? Regalategli un abbonamento a Spotify premium. Gira in continuazione e ha sempre bisogno dello smartphone carico? Perché non regalare una batteria esterna. Ne esistono a iosa su svariati siti tech. E come gesto d’amore estremo ci sono pur sempre i videogiochi. Su Amazon ce ne sono ogni giorno di nuovi: Assassin’s Creed, Final Fantasy XII, Call of Duty. Dovete solo scegliere.

Black Friday regali di Natale per la tua ragazza

Ama il vintage? Prendi una amica e svaligia un vintage market. Su Etsy c’è una sezione apposita on line. Non regalte la solita sciarpa. Ama la lingerie? Victoria’s Secret apre il suo Black Friday e Cyber Monday. Avete una donna iper impegnata? Regalate un bel soggiorno alle terme per rilassarsi insieme.

Black Friday regali di Natale per la mamma

Monitorate Sephora, ha tantissimi cosmetici in offerta. E se invece è una maniaca della casa controllate qualche Robot aspirapolvere in offerta. Oppure per la cucina macchine per pasta e pane fatti in casa, il “Il Cucchiaio d’Argento” con tutte le ricette utili, un set Minipimer. Se è appassionata di dolci ricette per cup cake, stampi e teglie da forno.

Black Friday regali di Natale per il papà

Su Amazon è la settimana del Kindle Paperwhite. Sì, ce ne sono tantissimi in offerta. Oppure potete optare per un drone. Sceglietelo per principianti e con la possibilità di comandare il dispositivo dal proprio samrtphone. Un buon modello? Syma X5C, sotto i 100 euro.

Black Friday regali di Natale per amico o amica

Sul sito ePrice si può giocare con la sua Black Hour. Ogni giorno dal 6 fino al 23 novembre, solo per un’ora tra le 6 del mattino e le 24, potete acquistare un elettrodomestico (console, TV, lavatrici, ecc.) a soli 0,99 centesimi. Ovviamente l’ora è segreta, bisogna monitorare il sito e i pezzi totali da poter acquistare (sono solo 60). Chi non è così abile può comunque scegliere tra diversi articoli scontati fino al 70 per cento. Se invece avete una coppia di amici che magari si è trasferita da poco in una nuova casa Ikea ha lanciato i Black days con oltre 150 prodotti in offerta. Altri spunti li potete trovare su Groupon. Sì anche loro hanno diverse offerte. Hanno poco spazio in cucina ma sono caffeinomani? Una buona idea può esser Essenza Mini della Nespresso.

Black Friday regali di Natale per sorelle/fratello

Potete puntare sull’abbigliamento. Zara e H&M avranno sconti del 20, 30 e anche 80%. In alternativa c’è il Black Friday 2017 di Zalando con offerte fino all’80-90% . Per capire cosa è scontato basta andare nella categoria del sito appositamente creata per il Black Friday. Avete un fratellino o una sorellina smemorati? Tile Slim è un piccolo geolocalizzatore che può essere inserito all’interno del portafogli o attaccato al portachiavi. Tramite l’applicazione per lo smartphone ti può dire dove hai lasciato gli ogetti in casa. Costa intorno alle 35 euro.

