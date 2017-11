Michelle Hunziker: «Aurora mi ha aiutata uscire dall’incubo della setta»

Michelle Hunziker ha concesso una intervista al Quotidiano Nazionale in cui ha ripercorso i momenti bui, durati cinque anni, in cui è stata soggiogata da una setta. Nel colloquio con Piero Degli Antoni la conduttrice TV ha evidenziato l’importanza di sua figlia Aurora, decisiva per uscire dalla setta anche se lei fino al libro ne era quasi inconsapevole.

MICHELLE HUNZIKER SPIEGA COME AURORA RAMAZZOTTI L’ABBIA AIUTA A USCIRE DALLA SETTA

«In quel momento ho deciso di cercare ogni soluzione per staccarmi dal gruppo. Ma c’è voluto ancora un anno. È proprio come essere tossicodipendente: puoi farti aiutare quanto vuoi, ma devi trovare dentro di te la volontà di smettere. Ma in seguito ho capito che era un modo per aiutarmi: la minaccia di perdere Aurora mi ha aiutato a uscire dall’incubo. Durante tutta la battaglia legale, però, Aurora è sempre rimasta affidata a me. L’ho sempre tenuta fuori da tutto quello che mi stava accadendo, non ne ha mai avuto sentore. Infatti quando ha letto il libro, è caduta dalle nuvole, non aveva mai sospettato niente. Per lei sono stati quattro anni normalissimi. La mia scelta, il mio cammino spirituale, è stato soltanto mio». Michelle Hunziker spiega di esser stata aiutata molto da Antonio Ricci così come da Enzo Biagi, nel suo lungo e difficile percorso di distacco dalla setta. La conduttrice rimarca al Quotidiano Nazionale come la setta guidata da Clelia l’abbia minacciata di morte prima e dopo l’uscita, e come avesse anche ambizioni di tipo politico. «A Berlusconi e al Papa. E con Berlusconi c’è arrivata vicinissima…».Lei sostiene che Clelia aveva ambizioni politiche.«Non tanto Clelia, quanto il suo compagno, Emanuele (che in seguito ha avuto una relazione anche con Michelle, ndr). Emanuele è molto intelligente, molto colto. Clelia, più che entrare in politica, avrebbe voluto controllare la politica. Il meccanismo della P2 era quello a cui ambiva».

Foto copertina: Famous/Ace Pictures via ZUMA Press