Gli ospiti e i super ospiti al Festival di Sanremo 2018: le voci e le anticipazioni

Non solo canzoni e cantanti in gara. Non solo competizione e premiazioni. Non solo classifiche e vincitori. Il Festival della Canzone Italiana è molto atteso anche per la partecipazione alla kermesse in qualità di ospite o super ospite di molte star nazionali e internazionali del mondo della musica e dello spettacolo. Sanremo 2018 non fa eccezione. Le voci e le anticipazioni sugli artisti non in gara, italiani o stranieri, che potrebbero salire sul palco del Teatro Ariston sono cominciate a circolare diversi mesi prima dell’inizio della manifestazione canora.

OSPITI SANREMO 2018

Come ospiti di Sanremo 2018 sono stati indicati innanzitutto una serie di artisti molto noti al pubblico del Festival. Già protagonisti all’Ariston. Stando a quanto riportato a metà novembre dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni tra i possibili artisti invitati come super ospiti del Festival ci sono Il Volo, Laura Pausini, Gianni Morandi e Renato Zero. Mancano ovviamente conferme ufficiali da parte dell’organizzazione e soprattutto da parte del conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni. Va ricordato che molti ospiti a Sanremo saliranno sul palco soprattutto nella quarta serata di venerdì 9 febbraio. Il regolamento del Festival prevede infatti per quella serata una nuova esibizione di tutti i 20 cantanti della sezione campioni in gara, i 20 big. Ognuno interpreterà il suo brano, eventualmente con diverso arrangiamento musicale, ognuno insieme ad un artista ospite.

IL VOLO

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i tre componenti de Il Volo, ha nno giaà trionfato a Sanremo. Nel 2015 hanno vinto il Festival con la canzone ‘Grande amore’. Lo stesso anno, con lo stesso brano, si sono poi classificati al terzo posto in rappresentanza dell’Italia all’Eurovision Song Contest. In 8 dalla nascita del gruppo Barone, Boschetto e Ginoble hanno firmato 9 album, quattro in studiio, quattro live e una raccolta. Sicuramente il successo all’Ariston gli ha consentito di raggiungere il massimo della popolarità.

LAURA PAUSINI

Laura Pausini, 43 anni, ha cominciato la sua carriera proprio a Sanremo, quando, giovanissima, nel ’93, s’impose nella sezione giovani con la canzone ‘La solitudine’. Da allora una lunga carriera ricca di successi in Italia e all’estero. Secondo alcune stime ha raggiunto i 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Ha ricevuto 255 dischi di platino. Dopo la vittoria tra le nuove proposte la Pausini ha partecipato al Festival anche l’anno successivo, classificandosi al terzo posto con il brano ‘Strani amori’.

GIANNI MORANDI

Oltre ad essere più volte protagonista a Sanremo come cantante, Gianni Morandi, 73 anni, ha presentato due edizioni del Festival. Nel 2011 ha condotto la kermesse affiancato da Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo, edizione vinta da Roberto Vecchioni con la canzone ‘Chiamami ancora amore’. L’anno successivo ha presentato la manifestazione dell’Ariston affiancato da Rocco Papaleo e Ivana Mrazova, edizione vinta da Emma Marrone con ‘Non è l’inferno’. Nel 1987 Morandi ha vinto Sanremo con ‘Si può dare di più’, interpretata con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri.

RENATO ZERO

Renato Zero, 68 anni, è uno degli artisti di musica leggera più amati dal pubblico italiano e di Sanremo. In carriera ha venduto quasi 50 milioni di dischi e ha pubblicato ben 35 album, di cui 29 in studio, 6 live e 4 raccolte ufficiali. Al Festival ha riscosso particolare successo nel ’91 quando si è classificato secondo con la canzone ‘Spalle al muro’. La sua esibizione conquistò la platea, ebbe un lunghissimo applauso e una standing ovation.

(Ultimo aggiornamento il 20 novembre 2017 alle ore 18.20. Foto di copertina da archivio Ansa. Credit immagine: ANSA / CLAUDIO ONORATI)