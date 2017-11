Una signora sviene a Verissimo e la Toffanin reagisce come se fosse in diretta | VIDEO

Una signora sviene a Verissimo e Silvia Toffanin si allarma molto. Un reazione giusta e comprensibile, a maggior ragione perché – non trattandosi di una trasmissione in diretta – la conduttrice di Canale 5 aveva tutto il tempo di occuparsi dell’incidente, trascurando la scaletta del programma. E così fa: interrompe l’intervista a Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen appena uscito dalla casa del Grande Fratello VIP, e corre verso la malcapitata, che viene inquadrata gambe all’aria sulla gradinata destinata al pubblico. “Chiamate un medico eh, non scherziamo”, urla la Toffanin, come si vede nell’estratto video della trasmissione pubblicato dal Corriere.

SIGNORA SVIENE A VERISSIMO

Preoccupazione corretta, non si capisce che senso abbia avuto mostrarla ai telespettatori, dal momento che il programma è registrato e la scena si poteva tranquillamente tagliare. “Verissimo, una signora sviene e la Toffanin manda la pubblicità come se fosse in diretta”, fa subito notare Tvblog su Twitter.

Verissimo, una signora del pubblico sviene e la Toffanin manda la pubblicità come se fosse… https://t.co/DxTHFw2J77 — Tvblog.it (@tvblogit) 18 novembre 2017

Tvblog ricorda che un episodio analogo a quello della signora svenuta a Verissimo era già capitato nel 2016: in quell’occasione a essere intervistato era Francesco Arca. Anche allora il malore non venne tagliato dalla messa in onda. In quel caso, però, era stato l’attore a interrompere il suo racconto, per commentare l’accaduto.

Fortunatamente la signora sta bene, ha avuto solo un calo di zuccheri, come ha spiegato Silvia Toffanin al “rientro dalla pubblicità”. “È il brutto della diretta”, anzi no!.