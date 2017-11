Regno Unito: scontro elicottero-aereo a Aylesbury, ci sono morti | LIVE

Una collisione in aria fra un aereo e un elicottero si è verificata vicino ad Aylesbury, nel Buckinghamshire, nell’Inghilterra sud orientale causando la morte di almeno 4 persone. Lo riferisce il Mail online. I soccorsi sono sul posto.

Upper Winchendon è il luogo della collisione, si trova a circa 1,5 miglia (2,5 km) dal villaggio di Waddesdon.

The Air Accidents Investigation Branch is sending a team to investigate a mid-air collision involving an aircraft and a helicopter near #Aylesbury pic.twitter.com/5DKcijq7Cw

— AAIB (@aaibgovuk) 17 novembre 2017