Da X-Factor ad Arcore: Dj Francesco è il guru di Silvio Berlusconi per il web

Per il rilancio della sua immagine sul web e in particolare sui social network in vista delle Elezioni Politiche 2018 Silvio Berlusconi si affida ad un volto noto del mondo della musica e dello spettacolo molto apprezzato dal pubblico più giovane. Come guru per l’utilizzo della Rete il leader di Forza Italia ha scelto Francesco Facchinetti, meglio conosciuto come Dj Francesco, presentatore in tv delle prime edizioni del talent show X-Factor e delle ultime del concorso di Miss Italia.

DJ FRANCESCO GURU DI SILVIO BERLUSCONI PER WEB E SOCIAL

A rivelarlo è oggi Tommaso Labate sul Corriere della Sera, spiegando che l’incontro tra il conduttore e artista e il Cavaliere è avvenuto poche settimane fa:

Qualche mese fa Facchinetti varca per la prima volta il cancello di Arcore. Ha una società, la Newco management, che si occupa anche di posizionamento dei brand sulla Rete. A Berlusconi il suo approccio piace. Il ragazzo gli è simpatico e le idee sembrano abbastanza chiare. Gli appuntamenti diventano due, a cui si aggiungono una serie di contatti telefonici. E da lì inizia la storia. La strada per l’incremento delle attività social dell’utente Berlusconi Silvio – su Facebook, Twitter e Instagram – è tracciata. Resta solo da seguirla.

L’obiettivo, dunque, è chiaro: trasformare i voti in like e i like in voti. Moltiplicare i like e moltiplicare i voti.

(Foto: ANSA / Riccardo Dalle Luche)