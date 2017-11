Sylvester Stallone e l’accusa di aver violentato una 16enne

Ancora una grave accusa di stupro nel mondo del del cinema. L’ultima star ad essere coinvolta è il 71enne attore americano Sylvester Stallone, che secondo il racconto di una donna allora 16 enne avrebbe abusato di lei nel luglio del 1986 mentre stava girando il film ‘Over the Top’ a Las Vegas. A dare la notizia è stato il tabloid britannico ‘Daily Mail’ affermando di aver visionato un rapporto della polizia.

SYLVESTER STALLONE ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE, IL RACCONTO

La donna allora adolescente raccontò che Sylvester Stallone la costrinse a fare sesso con lui e con la sua guardia del corpo Michael De Luca nell’allora Las Vegas Hilton. La spiegò che l’attore la minacciò di non dire nulla ma lei presentò lo stesso denuncia alla polizia. L’ex sergente della polizia di Las Vegas, John Samolovitch, ha confermato l’episodio anche se ha spiegato che la ragazza non volle procedere per paura di una vendetta dell’attore, all’epoca al top della sua carriera. Decise di non presentare alcuna denuncia perché spaventata e intimidita. Secondo il racconto, la ragazza si trovava in albergo con la famiglia quando nella hall conobbe Stallone, per chiedergli un autografo. I due si sarebbero poi visti anche nei giorni successivi. L’attore l’avrebbe poi invitata in camera. Il Daily Mail ha ricostruito quella sera con diversi particolari. La giovane avrebbe avuto prima un rapporto sessuale consenziente con Stallone, che successivamente l’avrebbe costretta ad alcuni rapporti orali in un ménage à trois con la sua guardia. De Luca, all’epoca dei fatti 27 enne, è stato ucciso nel 2013 dalla polizia in un scontro a fuoco.

SYLVESTER STALLONE ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE, LA REPLICA

Sylvester Stallone ha smentito categoricamente le informazioni emerse in queste. «È una storia ridicola, categoricamente falsa», ha detto la sua portavoce Michelle Bega. «Nessuno l’ha mai sentita fino alla pubblicazione adesso».

(Foto Zumapress da archivio Ansa. Credit: AMPAS / ZUMAPRESS.com)