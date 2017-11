Una bambina dà un morso al pane della mensa e si ritrova un chiodo in bocca

Un chiodo nel pane della mensa scolastica. Succede alla scuola primaria Daneo di Genova: una bambina dà un morso al panino e rischia di ingoiare l’oggetto (lungo circa due centimetri), accorgendosene giusto in tempo prima di mandar giù il boccone. Fortunatamente, la piccola non ha subito danni ma sono immediatamente scattate le misure di verifica: rapido è stato l’intervento dei Carabinieri, che hanno prelevato il chiodo dal pane e che lo trasmetteranno ai Nas per ulteriori accertamenti.

CHIODO NEL PANE ALLA MENSA SCOLASTICA, ECCO COSA È SUCCESSO

«La bambina coinvolta frequenta l’ultimo anno, la quinta, ed è già grande dunque per avere la ragionevolezza di controllare il boccone strano prima di masticarlo ancora o, peggio, mandarlo giù», ha detto uno dei membri della commissione mensa dei genitori che vigila periodicamente sul servizio offerto ai propri bambini.

L’azienda coinvolta è la Cir che ora dovrà fare i conti con le conseguenze di quanto accaduto.