Giorgia Meloni è stata ritratta in una foto con Silvano Spada a Ostia, insieme alla candidata a presidente del X Municipio proposta dal centrodestra Monica Picca. L’immagine, pubblicata in anteprima dal sito Fanpage.it, è stata scattata alcune settimane fa di fronte alla sede dell’Anffas Onlus, associazione che si occupa di supportare le famiglie con disabili a carico. Silvano Spada fa parte del cosiddetto clan Spada, la famiglia egemone di Nuova Ostia, ed è stato coinvolto nell’inchiesta Sub Urbe, per la quale sono state condannate sette persone legate agli Spada. Giorgia Meloni ha condiviso sul suo profilo Facebook l’articolo di Facebook, precisandolo a questo modo. «Tra le centinaia di foto che ogni giorno faccio in giro per l’Italia incontrando i cittadini c’è anche questa foto pubblicata dal sito Fanpage.it, scattata quando ho visitato ad Ostia la sede di un’associazione che si occupa di disabili, che mi ritrarrebbe con una persona (che come chiaramente si vede si è infilata nella foto come fosse il Paolini della situazione, se non è stato mandato da qualcuno) che dicono faccia ‘Spada’ di cognome. Domani sarò a Ostia per il comizio finale a sostegno di Monica Picca e ribadirò ancora una volta che Fratelli d’Italia è contro ogni mafia e che non accetta lezioni da nessuno, né dal M5S che in Sicilia candida persone arrestate per estorsione né dal Pd che è responsabile del commissariamento per mafia di Ostia. Avviso tutti quelli che vorranno fare una foto con me: portate con voi un documento di identità, così posso sapere il vostro cognome, e non dimenticate il casellario giudiziario».

La foto è stata scattata prima dell’aggressione di Roberto Spada a Daniele Piervincenzi, che aveva riacceso una significativa polemica sul ruolo di questa famiglia a Ostia. Fanpage.it aveva contestualizzato così l’immagine. «Foto che pubblichiamo, uno dei tanti scatti che quel giorno Meloni e Picca avranno fatto con gli elettori di Ostia, oltre a confermare le simpatie di destra ed estrema destra dei membri della famiglia Spada, non dimostra di per sé nulla, tranne la pervasività della presenza di alcune famiglie sul territorio di Ostia».

Foto copertina: screenshot di Giorgia Meloni/Facebook