Charles Manson all’ospedale, sta per morire. «È solo una questione di tempo»

Charles Manson finisce in ospedale e, secondo un familiare a Tmz si tratta solo di una questione di tempo. Il serial killer, famoso per essere stato il mandante di due dei più efferati omicidi della storia degli Stati Uniti d’America, non è in via di miglioramento. «Non c’è possibilità che la situazione migliori», spiega la fonte a Tmz.

CHARLES MANSON STA PER MORIRE

Manson, oramai 83enne, è arrivato al Bakersfield hospital tre giorni fa. A gennaio gli è stata riscontrata una ampia lesione intestinale che lo portò sotto i ferri. Al tempo, dopo il ricovero, tornò in carcere. Ora però la sua vita sembra oramai segnata. La mente dietro il crimine di Cielo Drive, in cui furono assassinati Sharon Tate (moglie di Polanski) e quattro suoi amici, e quello ai danni di Leno LaBianca e sua moglie, è costantemente monitorato da cinque agenti in borghese.

