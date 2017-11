Yesterday: le notizie di oggi 16 novembre 2017 | VIDEO

#Italia

Il presidente del Consiglio Gentiloni risponde all’UE: l’Italia non è più il fanalino di coda dell’Eurozona

#Cannabis

La cannabis terapeutica per alleviare il dolore sarà a carico del Servizio Sanitario Nazionale

#Omofobia

Una domanda di un test per la facoltà di Medicina formulata come se l’omosessualità fosse una malattia

#Leonardo

Il quadro di Leonardo Da Vinci Salvador Mundi venduto per 450 milioni di dollari, il più costoso della storia

#Tavecchio

L’allenatore della Nazionale Ventura è stato esonerato, il presidente FIGG Tavecchio non si dimette