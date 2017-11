Brizzi fu denunciato per molestie già due anni fa. Vanya Stone: «Mi rivolsi ai carabinieri»

Fausto Brizzi fu accusato di molestie sessuali già due anni fa. A rivelarlo è la tatuatrice Vanya Stone, che presentò un esposto contro il regista romano dopo essere stata da lui invitata nella sua casa-studio per un provino. La testimonianza è stata raccolta dal settimanale Grazia, al quale ha confidato di essere stata profondamente colpita da quella esperienza.

Vanya Stone racconta di essere una tatuatrice ma di aver lavorato anche per il cinema, di aver avuto in passato un paio di ruoli. Brizzi l’avrebbe contattata su Facebook dicendole che gli avrebbe fatto piacere conoscerla per verificare se darle poi spazio in uno dei suoi film. Durante l’incontro il regista avrebbe compiuto diverse molestie. Questo il suo racconto:

«Sono una tatuatrice e lavoro spesso per il cinema. Mi piace anche recitare e in passato ho fatto un paio di ruoli. Un giorno, su Facebook, Fausto Brizzimi scrive dicendomi che ho un viso interessante e che gli piacerebbe conoscermi per, forse, usarmi in un film. Mi invita nel suo studio, nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Mi trovo in un loft a due piani, lui mi fa salire al secondo dove ci sono una Jacuzzi, una doccia e un letto. Io sono perplessa ma lui mi spiega che lì, a volte, si ferma a dormire dopo il lavoro. Mi dice che vuole farmi un paio di foto e che mi devo spogliare perché i jeans e la maglietta possono nascondere eventuali difetti. Resto in mutande e reggiseno e lui comincia a toccarmi e a fare apprezzamenti. Io mi sento a disagio, per cui mi rivesto di corsa. A quel punto mi offre un massaggio – lì accanto c’era un lettino da massaggiatore – io rifiuto e lui mi si siede vicino e riprende a toccarmi. Lì accanto vedo la foto di una donna e gli chiedo se quella sia sua moglie. Lui mi dice che non lo è ancora, che si devono sposare due giorni dopo. E poi, all’improvviso, si spoglia e prende a masturbarsi. Io di solito sono una persona che reagisce ma in quel momento era tutto talmente irreale che sono rimasta paralizzata. Mi fissava con occhi che facevano paura. Poi sono riuscita a sbloccarmi: sono saltata in piedi e gli ho gridato che era un porco, un pervertito. Lui mi ha afferrata per le braccia cercando di fermarmi, dicendomi che, in fondo, sapeva che piaceva anche a me. Gli ho dato una spinta e sono fuggita giù per le scale. Appena uscita ho cominciato a piangere. Mi sentivo una stupida, sporca e in colpa. Dopo tre notti insonni, l’ho detto a mia madre e sono andata dai carabinieri a fare un esposto. Ma non è servito. Mi hanno detto che non avevo prove, che non potevano agire. Non so neanche se mi hanno creduto».