Patrizia Prestipino e il selfie con “visone” che fa adirare gli animalisti

Patrizia Prestipino posa in un selfie con tanto di visone scatenando un putiferio tra gli animalisti. La pelliccia – a detta della responsabile del dipartimento animali del Pd – è sintetica. Prima però di replicare via Twitter alle critiche l’esponente dem è stata presa di mira da diversi attivisti.

PATRIZIA PRESTIPINO, LA REPLICA: “SINTETICO; PRESO A 80 EURO AL MERCATINO”

«Con il PD gli animali stanno in buone mani. Ridicola vai prendere per i fondelli qualcun altro», ha attaccato la vegan Daniela Martina. «Come no! Infatti – le ha replicato Prestipino – esiste il visone sintetico preso al mercatino a 80 euro». Ma finitela».