Flavio Insinna ha avuto una brutta reazione contro un giornalista di TV Blog, Massimo Galanto. Il conduttore TV ha partecipato alla conferenza stampa di Prodigi, uno speciale su Rai Uno che presenterà insieme ad Anna Valle, con la collaborazione di Unicef.

FLAVIO INSINNA SI SFOGA CONTRO IL GIORNALISTA MASSIMO GALANTO, I VIDEO

Insinna ha risposto in modo sgarbato a una domanda di Galanto sugli ascolti che hanno portato alla chiusura di Affari Tuoi, chiedendo al giornalista di allontanarsi perché gli porta sfortuna, visto che fa scendere i suoi programmi sotto al 10%. Un rilievo di cattivo gusto, sinceramente, che Galanto ha riportato in modo neutro su TV Blog. Sul sito specializzato in TV, punto di riferimento per i media così come per il settore televisivo, sono stati caricati due video in merito. Nel primo si vede la brutta risposta di Insinna sul portare sfortuna, il secondo è ancora peggio se possibile. Massimo Galanto lo contestualizza spiegando come dopo la sua domanda il conduttore gli si è avvicinato, a microfoni spenti, rivolgendogli dure parole. «Insinna si è avvicinato rivolgendo nei miei confronti parole dure (la scena è avvenuta davanti a decine di persone, tra cui moltissimi giornalisti) sostenendo che io gli abbia dato (non ho ancora capito se verbalmente, in un articolo o in altra modalità) del “vecchio” e del “riciclato». Dopo questa scena il rappresentante di Unicef, racconta sempre Galanto con documento video, ha provato a conciliare i due. Quando il giornalista di TV Blog è arrivato vicino a Flavio Insinna ha subito una seconda reazione rabbiosa. Il conduttore TV lo ha minacciato di querela, rimarcando di stare attento a quello che scrive, prima di congedarsi con un saluto definitivo. La reazione di Insinna ci appare sinceramente davvero eccessiva.

Foto copertina: screenshot di TV Blog