Quando Ventura diceva: «Io in Nazionale? Così arrestano quelli della Federazione» | VIDEO

«Io in Nazionale? È la volta che arrestano quelli della Federazione». Parlava così nel 2009 Gian Piero Ventura, il commissario tecnico oggi travolto dalle critiche dopo la disfatta della mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Intervistato in uno studio dell’emittente televisiva locale Antenna Sud, l’allora allenatore del Bari diceva di non credere assolutamente ad un suo approdo in azzurro.

VENTURA: «SE VADO IN NAZIONALE ARRESTANO QUELLI DELLA FEDERAZIONE»

Ventura rispondeva alla domanda di un telespettatore in collegamento telefonico. «Mister, dica la verità, le piacerebbe un giorno allenare la Nazionale, così chiama Cassano?», gli aveva chiesto Salvatore da Molfetta. «Se mi danno la Nazionale lo chiamo subito a questo punto», diceva sorridente il tecnico. E ancora: «Spero per Cassano che lo chiami qualche altro perché se aspetta me diventa vecchio». «Sarebbe un’idea affascinante», incalzava l’intervistatore. Poi ancora l’allenatore: «È la volta che arrestano quelli della Federazione». Le affermazioni di Ventura sono visibili in un video dell’intervista pubblicato sul canale Antenna Sud su YouTube.

Nel video a 8 minuti e 55 secondi:

(Immagine: frame da video del canale Antenna Sud su YouTube)