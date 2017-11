Area Sanremo, il concorso che porta 2 nuove proposte al Festival 2018

Area Sanremo 2017 è il concorso attraverso il quale vengono selezionati 2 degli 8 cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2018 nella sezione nuove proposte. Si tratta di una manifestazione canora istituita nel 1997 che oggi affianca la più nota Sanremo Giovani, il concorso per le voci nuove della musica italiana con il quale vengono scelte le altre 6 nuove proposte che saliranno sull’ambito palco del Teatro Ariston. I 2 artisti che conquisteranno un posto per Sanremo 2018 vengono scelti tra i vincitori di Area Sanremo dalla Commissione Musicale del Festival, composta da esperti del mondo della musica, della cultura e della comunicazione multimediale.

LEGGI ANCHE > Le nuove proposte a Sanremo 2018

AREA SANREMO

Area Sanremo è un concorso istituito nel 1997 con il nome di Accademia della Canzone di Sanremo, nome conservato fino al 2002. Nel 2003 la manifestazione è stata sospesa, per poi riprendere l’anno successivo. Dal 2004 al 2010 la manifestazione canora è stata poi conosciuta come SanremoLab. Quest’anno, per il terzo anno consecutivo, l’organizzazione è affidata dal Comune di Sanremo alla Fondazione Orchestra Sinfonica. L’accesso alla manifestazione è stato vincolato alle selezioni live di Area Sanremo Tour, dove ad ogni tappa i giovani cantanti emergenti hanno partecipato a stage formativi e si sono esibiti davanti a professionisti del mondo della musica. Per la scelta dei finalisti del concorso sono state invece previste precisamente due sessioni di corsi e selezioni semifinali. La fase finale è in programma da venerdì 24 novembre a domenica 26 novembre al Palafiori di Sanremo. Nel 2016 Area Sanremo ha portato al Festival 2017 gli artisti Braschi e Valeria Farinacci.

SELEZIONI AREA SANREMO

Le selezioni di Area Sanremo hanno avuto luogo in 104 tappe in tutta Italia. Hanno partecipato poco meno di 2.900 artisti. Hanno avuto l’opportunità di prendere parte alla manifestazione canora artisti di età compresa tra i 16 e i 36 anni (tutti coloro che al 31 gennaio 2018 avranno già compiuto 16 anni e non ancora compiuto i 36). Tra i requisiti anche il non aver mai partecipato a un’edizione del Festival della Canzone Italiana, in qualsiasi categoria.

SEMIFINALI AREA SANREMO

Alle audizioni delle semifinali di Area Sanremo tenutesi in due weekend a fine ottobre hanno partecipato oltre 800 concorrenti (circa 440 concorrenti nella prima sessione da giovedì 19 a sabato 21, e poco meno di 400 nella seconda sessione da giovedì 26 a sabato 28) . Di loro in 145 hanno avuto accesso alla fase finale di fine novembre. Gli artisti sono stati ascoltati dalla Commissione di Valutazione presieduta dal Massimo Cotto (giornalista musicale, scrittore, speaker radiofonico per Virgin Radio e autore e conduttore per la Rai) e composta anche dal direttore artistico di Area Sanremo, Stefano Senardi, dal presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Maurizio Caridi, dal direttore artistico di Radio Italia, Antonio Vandoni, e dal Responsabile Musicale di Radio Onda Ligure e speaker di varie emittenti locali, Maurilio Giordana.

FASE FINALE AREA SANREMO

La fase finale di Area Sanremo è in programma da venerdì 24 a domenica 26 novembre al Palafiori di Sanremo, con nuove audizioni degli artisti, questa volta solo con i brani inediti presentati dagli artisti. Per la finale la Commissione di Valutazione è la stessa delle semifinali, ma integrata dal direttore editoriale di Rockol Franco Zanetti e dalla Cantante Amara. Tra i 145 finalisti di Area Sanremo 2017 non ci sono solo artisti di nazionalità italiana, ma anche concorrenti provenienti da Brasile, Svizzera, Bulgaria, Ucraina, e una ragazza apolide che lavora in un circo. La comunicazione dei vincitori di Area Sanremo è in programma il giorno dopo la finale, lunedì 27 novembre.

Il regolamento di Sanremo Giovani 2017 stabilisce che i 2 artisti che attraverso Area Sanremo 2017 ottengono la partecipazione al Festival nella sezione nuove proposte vengono scelti dalla Commissione Musicale del Festival tra i vincitori di Area Sanremo «sulla base di proprie insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali». I 2 nomi vengono comunicati nel corso di Sarà Sanremo, la serata durante la quale i 16 finalisti di Sanremo Giovani si sfidano per conquistare gli altri. Sarà Sanremo è un evento in programma il 15 dicembre con diretta televisiva su Raiuno.

(Ultimo aggiornamento alle 03.05 del 17 novembre 2017. Foto di copertina del 2016 da archivio Ansa)