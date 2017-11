Ventura si dimette: la promessa all’aeroporto di Milano | VIDEO

Gian Piero Ventura ha promesso di dimettersi. Lo ha fatto a mezza bocca e con la consueta smorfia che lo contraddistingue all’aeroporto di Milano prima di imbarcarsi per Bari. Intercettato dal programma televisivo Le Iene, quello che ormai può considerarsi a buon diritto un ex commissario tecnico della nazionale ha pronunciato il fatidico sì davanti alle telecamere.

VENTURA DIMISSIONI: GUARDA IL VIDEO

VENTURA DIMISSIONI: UN’ONTA TROPPO GRANDE

Il giornalista Nicolò Devitiis ha posto la fatidica domanda, accompagnando Ventura per un tratto di corridoio: «Promette agli italiani di dimettersi?». Uno sguardo, un’occhiata e un gesto sconsolato. Alla fine, la risposta sussurrata è: «Sì».

Niente di più, niente di meno. E così, l’ormai ex allenatore degli azzurri rivela al mondo intero quello che non ha avuto la forza di rivelare nel corso della conferenza stampa del post Italia-Svezia. Ora, la sua scelta dovrà essere comunicata alla Federazione, che ne prenderà atto. Nelle prossime settimane, la Figc si metterà in moto per sostituire il mister che occupa la panchina dell’Italia dal 2016.

L’eliminazione dal mondiale di Russia 2018 è un’onta troppo grande per essere cancellata. Ventura lo ha sempre saputo. La sua risposta al giornalista delle Iene era inevitabile.