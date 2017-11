Un allarme bomba negli studi Mediaset manda nel panico Maria De Filippi e Belen Rodriguez

I volti di Maria De Filippi e di Belen Rodriguez erano terrorizzati quando, nel bel mezzo della registrazione del programma Tu sì que vales di ieri pomeriggio, si sono presentati gli artificieri allertati dalla Digos. Un allarme bomba, infatti, è stato attivato da una chiamata anonima alle forze dell’ordine che sono intervenute prontamente sul posto.

ALLARME BOMBA MEDIASET, I FATTI

La presentatrice e la show girl, nel pomeriggio di ieri, erano impegnate negli studi Mediaset Titanus di via Tiburtina, quando gli artificieri hanno fatto irruzione per verificare la veridicità dell’allarme. Durante i controlli, tutte le persone impiegate nella realizzazione del programma e tutte le comparse del pubblico presente nello studio sono state evacuate per il tempo necessario a portare avanti gli accertamenti del caso.

ALLARME BOMBA MEDIASET, UN FALSO ALLARME

Alla fine, tutto si è risolto con un grande spavento e nulla di più. Non c’era, infatti, nessuna bomba negli studi Mediaset e la vicenda è stata archiviata come lo scherzo (di pessimo gusto) di qualche buontempone. I lavori negli studi Mediaset – come riportato da Roma Today e da Bitchyf – sono regolarmente ripresi intorno alle 16:45 circa