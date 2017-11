Fabrizio Corona è stato ospite della puntata del Grande Fratello Vip 2017. L’ex fidanzato di Belén Rodriguez, attualmente in carcere per diverse sentenze di condanna, ha scritto una lettera a Jeremias Rodriguez, fratello dell’ex compagna e concorrente insieme a sua sorella Cecilia Rodriguez dell’attuale edizione del GF Vip. Nel video si nota la forte commozione di Jeremias Rodriguez, che dopo aver sentito le parole di Fabrizio Corona si è commosso. La lettera gli è stata consegnata dopo l’eliminazione dalla tramissione.

LA LETTERA DAL CARCERE DI FABRIZIO CORONA A JEREMIAS RODRIGUEZ | VIDEO

Il fratello di Belén e Cecilia ha definito Fabrizio Corona un esempio per lui, un punto di riferimento anche per il modo in cui si è assunto la responsabilità dei suoi sbagli. Jeremias Rodriguez ha rimarcato come Corona stia pagando anche troppo per gli errori commessi, in riferimento alla sua lunga permanenza in carcere. Le parole del fotografo ricordavano il forte legame che si era instaurato tra i due ai tempi della relazione con Belén Rodriguez. «I ricordi sono la bellezza del mondo e tu sei un ricordo bellissimo di una parte molto intensa della mia. Mi sembra ieri che ti sono venuto a prendere all’aeroporto di Linate con le tue sorelle […] Sei sempre stato uno spirito libero, un puro, attaccatissimo alla tua famiglia. Quante volte abbiamo discusso perché quello che ci accomuna è l’istintività, ma ci volevamo un gran bene e ci rispettavamo. Oggi ti seguo da qui, da dentro quattro fredde mura. Questo viaggio ti deve servire a migliorare, a porti obiettivi, e ad essere d’aiuto. È giunta l’ora di crescere, non puoi più permetterti di dimenticare le persone che ami. […] Siamo con te ti voglio bene».

La lettera di Fabrizio Corona e le lacrime di Jeremias Rodriguez hanno suscitato una forte reazione negativa su Twitter, con molti utenti che hanno criticato l’eccessiva deriva trash della trasmissione. Dopo il sesso in diretta, bestemmie e omofobia, la partecipazione di un carcerato all’interno di un programma televisivo è parsa eccessiva a molte persone.