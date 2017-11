L’Ikea trolla tutti prima di Italia-Svezia

Giornatina pesante per il social media manager di Ikea Italia. Il famoso store di mobili svedesi, infatti, è diventato una sorta di bersaglio degli sfottò dei tifosi azzurri prima della partita Italia-Svezia e si è trasformato in una specie di valvola di sfogo dopo il match. Ma i gestori degli account Twitter e Facebook non hanno perso la calma e – com’è caratteristico del loro stile – hanno risposto con classe e con battute geniali.

IKEA ITALIA-SVEZIA, QUANTE BATTUTE GENIALI DELLO STORE DI MOBILI

Soprattutto prima della partita decisiva per le qualificazioni ai mondiali di Russia 2018. Dopo, la vittoria della Svezia e la conseguente eliminazione dell’Italia hanno suggerito quantomeno prudenza. In tanti, nel pre-match hanno taggato l’account di Ikea Italia per proporre battute di spirito che avevano come soggetto specialmente le famose matite distribuite negli store e la caratteristica di offrire i mobili smontati. Facile immaginare i collegamenti, vero?

IKEA ITALIA-SVEZIA, IL SOCIAL MEDIA MANAGER SI È SCATENATO

E allora sarà stato altrettanto semplice per Ikea Italia rispondere a tono. A chi invitava lo store ad abbandonare il territorio italiano nelle prossime 24 ore, l’account Twitter degli svedesi ha risposto così:

Ciao Padre Maronno! La partita di stasera sarà decisiva ma in caso di vittoria svedese confidiamo nel tuo perdono 🙂 — IKEA Italia (@IKEAITALIA) 13 novembre 2017

A chi, invece, si poneva degli interrogativi sulle qualità tecniche dei giocatori scandinavi, Ikea Italia ha offerto quest’altra risposta geniale, basata proprio sulla principale caratteristica del mobilificio svedese:

Ciao Giuseppe! Guarda da vicino i giocatori: sono realizzati con parti componibili di mobili IKEA! Acquistane uno in store! — IKEA Italia (@IKEAITALIA) 13 novembre 2017

E mentre un utente giocava proprio su questo tema, «minacciando» gli svedesi con un «stavolta vi smontiamo», l’account Facebook di Ikea non esitava a rispondere «i pezzi non ci spaventano: con le istruzioni di montaggio, rimetterci in piedi sarà facilissimo!». Con tanto di faccina sorridente alla fine del post:

Nei giorni scorsi, del resto, era stata proprio Ikea Italia a giocare sulla partita contro la Svezia per promuovere i propri prodotti e per rilanciare il proprio claim #siamofattipercambiare. Riferendosi al famoso «biscotto» del 2002 (quando Svezia e Danimarca pareggiarono 2-2 per estromettere gli azzurri dalla fase finale dell’Europeo), su Twitter e Facebook era stata pubblicata una foto di una scatola di cookies vuota, con il commento «è passato tanto tempo dal 2004 e anche noi svedesi #siamofattipercambiare»:

È passato tanto tempo dal 2004. Anche noi svedesi #siamofattipercambiare #SveziaItalia pic.twitter.com/rY40uAng1e — IKEA Italia (@IKEAITALIA) 10 novembre 2017

IKEA ITALIA-SVEZIA, QUESTA VOLTA LA POLPETTA È AVVELENATA

In ogni caso, la partita è andata come sappiamo, la Svezia ha vinto e l’Italia non è riuscita a segnare il gol che le avrebbe consentito di approdare ai mondiali di Russia. Sui social, c’è stato qualcuno che ha sfogato la propria frustrazione lanciando l’hashtag #boicottaIkea. Ma neanche in questo caso lo store di mobili si è arreso:

Ciao Nico! Comunque vada ci troverai ad aspettarti con una porzione di polpette ben cotte! 🙂 — IKEA Italia (@IKEAITALIA) 13 novembre 2017

Già, le polpette. Quella che la Svezia ci ha riservato all’andata non aveva il gustoso retrogusto della marmellata ai mirtilli, né quello sapido della salsina che, solitamente, le accompagna. Stavolta, la polpetta svedese è stata davvero avvelenata per noi italiani.