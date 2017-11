YESTERDAY: LE NOTIZIE DI OGGI 14 NOVEMBRE 2017 | VIDEO

#ItaliaSvezia

L’Italia pareggia 0 a 0 con la Svezia e non si qualifica per i Mondiali di Russia 2018.

Guarda qui il toccante saluto di Iker Casillas a Gianluigi Buffon in lacrime.

Un tweet di Matteo Salvini sulla Nazionale solleva polemiche.

#Renzi

La direzione PD approva l’alleanza con la sinistra proposta da Renzi, per Bersani non ci sono più le condizioni

#Terremoto

Migliaia di iraniani cercano riparo dopo la distruzione delle loro case, nel terremoto sono morte più di 430 persone.

#Migranti

Un bimbo di 5 anni della Sierra Leone trovato in fin di vita sotto un treno al valico del Brennero

#Giletti

Successo di share per la prima puntata di Non è l’Arena di Massimo Giletti su La7, che raggiunge il 9%. Qui tutti i dati Auditel.