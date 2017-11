Sanremo Giovani, il concorso che seleziona 6 nuove proposte per il Festival 2018

Sanremo Giovani 2017 è il concorso che seleziona 6 degli 8 cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2018 nella sezione nuove proposte. Si tratta della principale sfida tra le voci nuove della musica italiana per conquistare un posto tra gli artisti che saliranno sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Come tutta la kermesse, viene organizzata dal Comune di Sanremo e dalla Rai, che a sua volta si avvale della collaborazione di un direttore artistico (quest’anno Claudio Baglioni). Gli altri 2 giovani di Sanremo 2018 vengono scelti attraverso un altro concorso, Area Sanremo 2017.

SANREMO GIOVANI

Le 6 canzoni e i 6 cantanti che conquisteranno il Festival vengono scelte a Sanremo Giovani attraverso tre momenti di selezione. C’è prima una fase di ascolto e di valutazione da parte della Commissione Musicale di tutti i nuovi brani, di artisti singoli o di gruppi, fatti pervenire all’organizzazione. Seguono le audizioni dal vivo, all’esito delle quali la Commissione Musicale sceglie canzoni e cantanti finalisti. E c’è, in conclusione, la selezione finale, che ha luogo a Sanremo e viene trasmessa in diretta si Raiuno. La finale di Sanremo Giovani quest’anno è in programma venerdì 15 dicembre, alle 21.15, a Villa Ormond, con una serata evento che prende il nome di Sarà Sanremo.

IL REGOLAMENTO DI SANREMO GIOVANI

Il regolamento di Sanremo Giovani indica quattro principali requisiti per la partecipazione al concorso. Innanzitutto i cantanti devono aver compiuto, con riferimento alla data del 31 gennaio 2018, i 16 anni di età e non aver compiuto i 36. In secondo luogo non devono aver mai preso parte a precedenti edizioni del Festival nella sezione campioni o altre equivalenti. Non devono poi essere iscritti alla manifestazione Area Sanremo in corso nello stesso periodo. E infine, gli artisti, alla data dell’invio della domanda di partecipazione, devono essere già presenti nel mercato musicale con l’avvenuta commercializzazione di almeno due brani singoli, ovviamente diversi dalla canzone nuova che viene presentata a Sanremo Giovani. I due brani possono essere stati commercializzati sia attraverso una casa discografica sia direttamente dal cantante e possono essere anche contenuti in un unico album Le domande per la partecipazione al concorso quest’anno dovevano essere inviate all’organizzazione del Festival tra martedì 5 settembre e venerdì 13 ottobre.

LA FASE DI ASCOLTO DI SANREMO GIOVANI

Con la fase di ascolto di Sanremo Giovani sono stati selezionati 68 cantanti e relative canzoni, un numero maggiore per volere di Baglioni dei 60 artisti previsti inizialmente dal regolamento. Ai 68 si è stato poi aggiunto il vincitore del Festival Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme e Terra del Sole 2017. Tra le 69 nuove proposte c’erano 62 cantanti singoli, precisamente 22 donne e 40 uomini, e 7 gruppi. Tra i partecipanti 27 provenivano dal Centro Italia, 23 da Nord e 18 dal Sud. L’Estero aveva un solo rappresentante. A selezionare gli artisti la Commissione Musicale capitanata dal direttore artistico Claudio Baglioni e composta da alcuni dei professionisti incaricati di realizzare il Festival: Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Massimo Martelli, Duccio Forzano, Geoff Westley. Nel complesso sono stati valutati circa 650 cantanti.

LE AUDIZIONI DAL VIVO DI SANREMO GIOVANI

Le audizioni dal vivo di Sanremo Giovani dei cantanti selezionati dopo la fase di ascolto si sono tenute nei primi giorni di novembre nella sede della Dear (Studi Televisivi Nomentano) a Roma. Baglioni e la Commissione Musicale hanno selezionato 16 artisti per la finale di Sarà Sanremo. Il regolamento prevedeva inizialmente 12 finalisti. Il numero è stato aumentato su indicazione del direttore artistico.

I 16 FINALISTI DI SANREMO GIOVANI

I 16 finalisti di Sanremo Giovani sono stati annunciati il 10 novembre. Tra loro ci sono anche ragazzi che non sono nati nel nostro Paese e qualche voce già conosciuta dal pubblico. Qualche artista proviene infatti dal mondo della tv e dei talent show, come Eva, lo scorso anno concorrente di X Factor. Qualche altro è figlio d’arte, come Iosonoaria, figlia di Sabina Ciuffini, storica valletta di Mike Bongiorno. Questo l’elenco dei cantanti in finale dei titoli delle canzoni (video dei brani sono disponibili sul sito Rai Play):

Mudimbi (vero nome Michel Mudimbi, nato ad Ascoli Piceno il 17 ottobre 1986) con la canzone Il Mago

(vero nome Michel Mudimbi, nato ad Ascoli Piceno il 17 ottobre 1986) con la canzone Santiago (Marco Musarglia, nato a Brindisi il 12 agosto 1984) con Nessuno

(Marco Musarglia, nato a Brindisi il 12 agosto 1984) con Mirkoeilcane (Mirko Mancini, nato a Roma il 6 maggio 1986) con Stiamo Tutti Bene

(Mirko Mancini, nato a Roma il 6 maggio 1986) con Lorenzo Baglioni (nato a Grosseto il 22 settembre 1986) con Il Congiuntivo

(nato a Grosseto il 22 settembre 1986) con Ultimo (Niccolò Moriconi, nato a Roma il 27 gennaio 1996) con Il ballo delle incertezze

(Niccolò Moriconi, nato a Roma il 27 gennaio 1996) con Dave Monaco (nato a Brescia il 13 marzo 1996) con L’eternità è di chi sa volare

(nato a Brescia il 13 marzo 1996) con Jose Nunes ( Jose kahack Nunes, nato in Portogallo il 15 novembre 1987) con Parlami ancora

( Jose kahack Nunes, nato in Portogallo il 15 novembre 1987) con Davide Petrella (nato a Napoli il 06 agosto 1985) con Non può fare male

(nato a Napoli il 06 agosto 1985) con Nyvinne (Mirella Nyvinne Pinternagel, nata a in Lussemburgo il 06 marzo 1997) con Spreco personale

(Mirella Nyvinne Pinternagel, nata a in Lussemburgo il 06 marzo 1997) con Iosonoaria (Ilaria Ceccarelli, nata a Milano il 10 marzo 1983) con Un cerchio

(Ilaria Ceccarelli, nata a Milano il 10 marzo 1983) con Giulia Casieri (nata a Sesto San Giovanni, Milano, il 23 giugno 1995) con Come stai

(nata a Sesto San Giovanni, Milano, il 23 giugno 1995) con Carol Beria (Carolina Beria, nata a Borgomanero, Novara, 11 aprile 1999) con Nessuna lacrima

(Carolina Beria, nata a Borgomanero, Novara, 11 aprile 1999) con Luchi (Lucia Carmignani, nata a Pisa 2 settembre 1997) con Gli amori della mente

(Lucia Carmignani, nata a Pisa 2 settembre 1997) con Aprile & Mangiaracina (Silvia Aprile, nata a Napoli il 18 maggio 1987, e Sade Farina Mangiaracina, nata a Castelvetrano,

(Silvia Aprile, nata a Napoli il 18 maggio 1987, e Sade Farina Mangiaracina, nata a Castelvetrano, Trapani, il 28 febbraio 1986) con Quell’attimo di eternità

Eva (Eva Pevarello, nata a Thiene, Vicenza, il 4 aprile 1990) con Cosa ti salverà

(Eva Pevarello, nata a Thiene, Vicenza, il 4 aprile 1990) con Antonia Laganà (nata a Reggio Calabria il 7 luglio 1991) con Parli

LA SELEZIONE FINALE DI SANREMO GIOVANI

La selezione finale di Sanremo Giovani con la serata evento Sarà Sanremo di venerdì 15 dicembre, in onda in prima serata alle 21.15 in diretta su Raiuno, prevede la scelta dei 6 cantanti e delle relative 6 canzoni che parteciperanno al Festival nella sezione nuove proposte attraverso un sistema misto di votazione, tre sistemi di votazione. Gli artisti e i brani che a febbraio saliranno sul palco dell’Ariston vengono selezionati: dalla Commissione Musicale (già impegnata con il direttore artistico nella selezione dei finalisti) con un peso percentuale del 30%, dalla giuria televisiva con un perso del 30% e infine dal pubblico, dai telespettatori attraverso il televoto da rete fissa o mobile, con un peso del 40%. Come la Commissione, anche la giuria televisiva è composta da esperti del mondo della musica, della cultura e della comunicazione multimediale. Durante la trasmissione Sarà Sanremo, secondo il regolamento, devono essere anche comunicati i nomi degli altri 2 giovani artisti che hanno conquistato la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 attraverso il concorso Area Sanremo 2017. La finale di Area Sanremo è in programma il 24, 25 e 26 novembre al Palafiori della città ligure.

