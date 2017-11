Morgan: «Perché Asia ha denunciato solo adesso?», lei: «Scrivimi in privato, non lo fai da anni»

Un’intervista di Morgan rilasciata a Valentino Di Giacomo fa scoppiare la polemica tra il cantautore e l’ex compagna Asia Argento. Nel colloquio con il giornalista, Morgan ha affermato di avere dubbi circa la buona fede dell’attrice, colpevole – a suo modo di vedere – di aver denunciato con ritardo il suo molestatore Harvey Weinstein.

ASIA ARGENTO TWEET MORGAN, ECCO COSA HA SCRITTO IL CANTAUTORE

Non solo. In un tweet di commento all’intervista, Morgan ha ribadito: «Siamo tutti esseri pressoché identici: due gambe, due occhi, capelli, dolori di schiena, alito pesante o meno, debiti, vetri da lavare, pannolini, pattumiera, ECC.ECC. Rispettarsi è avere anche la sensibilità di non sputtanarsi»:

Mia intervista a #Morgan: “La denuncia di @AsiaArgento? Tardiva. Le violenze sono un’altra cosa non si ottengono vantaggi come posti di lavoro. Una madre così non è un buon modello per nostra figlia. #Weinstein mi fa quasi pietà, ora tutti contro di lui” @ItalianPolitics pic.twitter.com/SZEBkwN2Ac — Valentino Di Giacomo (@valdigiacomo) 13 novembre 2017

Ma a parte questo per quanto riguarda tutto il resto siamo tutti esseri pressoché identici: due gambe, due occhi, capelli, dolori di schiena, alito pesante o meno, debiti, vetri da lavare, pannolini, pattumiera, ECC.ECC.

Rispettarsi è avere anche la sensibilità di non sputtanarsi — Marco Castoldi (@InArteMorgan) 13 novembre 2017

ASIA ARGENTO TWEET MORGAN, LA RISPOSTA DELL’ATTRICE

Immediata la risposta di Asia Argento, che – tra l’altro – in passato aveva accusato l’ex compagno di non prendersi cura della figlia che, attualmente, vive proprio con la madre: «Scrivimi in privato, visto che non lo fai da anni. Non sputtanarti, dai».

scrivimi in privato, visto che non lo fai da anni. Non sputtanarti, dai. — Asia Argento (@AsiaArgento) 13 novembre 2017

Insomma, la polemica tra i due corre via tweet. Un contatto virtuale che, a quanto pare, non è piaciuto all’attrice, in questo periodo più che mai sotto i riflettori dell’opinione pubblica di tutto il mondo.