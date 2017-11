Yesterday le notizie di oggi 13 novembre 2017 | VIDEO

#Terremoto

Un terremoto ha ucciso più di 200 persone e causato più di mille feriti nelle zone al confine tra Iraq e Iran. La scossa, di magnitudo 7.2 della scala Richter, è stata avvertita da Israele fino alla Turchia. Qui tutti gli aggiornamenti.

#Italiani

Nonostante la ripresa economica gli italiani, sopratutto giovani, continuano a emigrare. Raggiunto il milione e mezzo di persone scappate dal nostro Paese dallo scoppio della crisi, dal Financial Times

#Leggedibilancio

Verso il dimezzamento delle sanzioni per chi non ha pagato le tasse negli anni scorsi

#LeIene

Dieci attrici hanno spiegato alle Iene in forma anonima le presunte molestie sessuali subite da Fausto Brizzi. Si tratta di dieci donne differenti che non si conoscono tra di loro. Il servizio che incastra il noto registra.

#ItaliaSvezia

Ventura rivoluziona la Nazionale per non esser esclusi dai Mondiali per la prima volta in 60 anni. La Nazionale deve ribaltare lo 0-1 dell’andata in Svezia, per andare al Mondiale. Qualche cambiamento di formazione, oltre alla sostituzione dello squalificato Verratti, è sicuramente probabile.

(Credit Image copertina: © Andrea Bracaglia/Pacific Press via ZUMA Wire)