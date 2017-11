Calceranica: bimbo escluso dall’asilo perché non vaccinato | VIDEO

Sta scatenando polemiche il caso di un bimbo rifiutato dalla scuola d’infanzia di Calceranica perché non in regola con l’obbligo vaccinale introdotto dal decreto Lorenzin.

Stando ai dati presentati dal presidente Ugo Rossi nel question time di martedì in Consiglio provinciale il piccolo è uno dei tre casi trentini di non conformità con la nuova legge Lorenzin, nonché il primo caso di esclusione. Mercoledì i genitori si sono presentati alla scuola d’infazia. All’ingresso erano presenti anche i Carabinieri e il bimbo non è entrato nella struttura. A sostegno della famiglia si sono presentati anche alcuni no vax.

Sul caso Vaccinare Informati Trentino Alto Adige ha organizzato una manifestazione contro i vaccini al parco del quartiere Le Albere, a Trento, fissata per il pomeriggio di domenica 12 novembre. Non solo: come spiega Trento Today un comunicato del Comitato Uniti per Oviedo sostiene che la famiglia del bimbo di Calceranica avrebbe già preso contatti con l’Azienda Sanitaria e sarebbe, secondo quanto sostiene il Comitato, in regola.

I contatti con il medico per le vaccinazioni sarebbero avvenuti tramite raccomandata, e non tramite il CUP, dettaglio che probabilmente ha fatto saltare l’inserimento automatico nel database dell’Apss. Non è chiaro se la vaccinazione del bambino sia stata prenotata. Questo aspetto è molto importante perché se la prenotazione è stata effettuata il reinserimento del minore dovrebbe avvenire in automatico. A dimostrarlo casi simili: in Trentino sono 532 i bambini in età da 0 a 3 anni e 1.494 quelli in età da 3 a 6 anni entrati nelle scuole ma in attesa di essere vaccinati.

