La svolta bigotta del pubblico GF Vip: Â«Squalificate Ignazio e Cecilia dopo il video del sesso oraleÂ»

Rivolta tra gli appassionati del GF Vip. Il pubblico del reality show Mediaset sta cercando di mettere in piedi una vera e propria class-action per proporre la squalifica di Cecilia Rodriguez e di Ignazio Moser dopo che ieri i due si sono lasciati andare a un nuovo episodio di passione. Le telecamere del Grande Fratello, infatti, li hanno inquadrati mentre – cercando di nascondersi in un armadio – stavano portando a termine quello che a tutti è sembrato un rapporto orale.

«SQUALIFICATE IGNAZIO CECILIA», L’APPELLO DEL WEB

Gli amanti della trasmissione – nonostante in passato si siano verificati diversi episodi del genere – si sono scoperti improvvisamente bigotti e con la propensione a scandalizzarsi facilmente. Su Facebook e Twitter, infatti, sono comparsi appelli alla squalifica per la nuova coppia più chiacchierata della televisione italiana. «Atti osceni in luogo non appropriato» cinguetta un utente su Twitter, «annullate il televoto e mandateli a casa» gli fa eco un altro. Qualcun altro propone di richiamare tutti gli altri concorrenti squalificati fino a questo momento a causa, ad esempio, delle bestemmie pronunciate. E poi, gif, appelli, meme e chi più ne ha, più ne metta, per commentare una vicenda che sta assumendo i paradossali contorni del caso nazionale.

SQUALIFICATE CECILIA E IGNAZIO PER ATTI OSCENI IN LUOGO NON APPROPRIATO! vergogna!! #GFvip pic.twitter.com/fxiz0TndC1 — Claudia (@Cla_TeamOrtho) 10 novembre 2017

ANNULATE IL TELEVOTO E SQUALIFICATE IGNAZIO E CECILIA #GFVip — Fede #idontmind (@bevllisario) 10 novembre 2017

@GrandeFratello squalificate Cecilia e Ignazio o fate rientrare tutti quelli squalificati fino ad ora, che indecenza. #gfvip — bea™ (@cupsoftom) 10 novembre 2017

#gfvip @GFVIPIT ma che razza di programma e ‘? Pompini, trombate! VERGOGNA!Squalificate Cecilia e Ignazio! — Gossipparadeltrash (@Gossipparadelt1) 10 novembre 2017

«SQUALIFICATE IGNAZIO CECILIA»: I PRECEDENTI NELLA CASA

Per non parlare dei gruppi su Facebook, che stanno urlando allo scandalo e che chiedono alla produzione il provvedimento disciplinare. Ignazio e Cecilia, a quanto pare, non riescono a contenere l’attrazione che provano l’uno per l’altra e non sono nuovi a episodi di questo genere. Nelle settimane precedenti, sono stati beccati a scambiarsi effusioni dietro la tenda del confessionale, sotto le lenzuola, in tende improvvisate e realizzate con cuscini e coperte. Neanche l’armadio è riuscito a nasconderli al pubblico: che ora grida vendetta.