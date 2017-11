Fabrizio Frizzi ha scritto il suo primo messaggio su Facebook dopo il suo ricovero in ospedale per un malore che l’ha costretto a interrompere la conduzione dell’Eredità. Il popolare presentatore ha rotto così il silenzio sul suo stato di salute, parlando del malore come una brutta avventura. Ecco il testo della parole che Fabrizio Frizzi ha affidato al suo profilo Facebook, poi ripreso anche su Twitter.

IL PRIMO MESSAGGIO DI FABRIZIO FRIZZI DOPO IL GRAVE MALORE

«Cari Amici, Sono felice di potervi scrivere per dirvi che combatto per riprendermi. Prima di tutto devo ringraziare infinitamente i medici dell’Umberto 1° che mi hanno ripreso per i capelli, poi i medici del Sant’Andrea che mi hanno rimesso in piedi e rapidamente sono stati capaci di capire da cosa il guaio era stato generato. Insieme a loro devo gratitudine eterna ai loro infermieri. Naturalmente ringrazio gli amici dell’Eredità e il medico della Dear per la rapidità del soccorso… la Rai intera, il direttore generale ORFEO per la costante vicinanza. Eppoi il fratello Carlo Conti per tutto! E ancora GRAZIE ai miei familiari e agli amici di una vita che mi hanno supportato in maniera incredibile. Grazie a tutti per i messaggi che piano piano leggerò e che mi daranno forza per superare questa brutta avventura. Grazie anche a chi mi ha pensato con affetto senza potermi raggiungere.Un abbraccio a tutti».

Fabrizio Frizzi ammette di aver avuto un grave malore, visto che rimarca come sia stato ripreso per i capelli, un’espressione per indicare all’ultimo momento, e rimarca come stia combattendo per riprendersi. Un segnale su condizioni di salute ancora difficili, che sembrano escludere una ripresa a brevissimo. Frizzi ha ringraziato tutto il personale sanitario, definito un fratello Carlo Conti, che ha preso il suo posto all’Eredità, e si è emozionato per la grande ondata di solidarietà arrivata nei suoi confronti. Il conduttore TV si trova a casa, come detto alcuni giorni fa proprio da Carlo Conti alla Vita in Diretta dopo che è andato a trovarlo.

Foto copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MEO