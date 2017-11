Bruno Vespa se la prende per un tweet e dà buca a Fabio Fazio

Bruno Vespa si offende per un tweet della società che produce i programmi di Fabio Fazio e annulla la sua partecipazione alla trasmissione ‘Che fuori tempo che fa’ programmata per lunedì in seconda serata. È il singolare scontro tra conduttori Rai raccontato oggi dal Fatto Quotidiano. Il giornalista doveva fare tappa da Fazio per presentare il suo ultimo libro ‘Soli al comando’ e, a quanto pare, se la sarebbe presa per una frecciata sugli insuccessi di ‘Porta a Porta’.

BRUNO VESPA DICE NO A FABIO FAZIO DOPO UN TWEET VELENOSO

Officina, la società che produce ‘Che fuori tempo che fa’, di proprietà dello stesso conduttore insieme a Magnolia, il 7 novembre con un tweet velenoso ha ricordato una vecchia sconfitta della trasmissione di Vespa perdeva contro il Grande Fratello Vip. Si legge sul Fatto:

Martedì, infatti, dopo le polemiche su un’altra bassa performance di Che fuori tempo che fa, Officina (ovvero Fazio) ha twittato: “Ieri 8, 9% (1.100.000 spettatori). Rai1 l’anno scorso contro il GFV (Grande Fratello Vip): 6,9 (751 mila spettatori). Ma quale flop?!”. Ecco, nella serata in questione di un anno fa, contro il Grande Fratello andava in onda Porta a Porta. Risultato: Vespa se l’è presa parecchio e ha deciso di cancellare l’appuntamento da Fazio. Che, da par suo, sembra ci sia rimasto malissimo.

Dello scontro ha parlato anche il deputato Pd e membro della Commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi, che su Facebook ha scritto:

Per giustificare il flop di ascolti di ‘Che fuori tempo che fa’, che il lunedì sera in poche settimane ha dimezzato gli ascolti, la società di Fabio Fazio ‘l’Officina’ attacca un’altra trasmissione Rai, ‘Porta a porta’, diffondendo numeri parziali e tendenziosi, in certi casi ai limiti della falsità.

E ancora:

Al servizio pubblico mancava solo lo scontro tra l’artista Fazio e l’artista-giornalista Vespa. Alla luce di questo grave episodio, il Cda dovrebbe riunirsi e valutare se non ricorrano gli estremi per l’annullamento del contratto con l’Officina e una eventuale richiesta di danni.

Secondo il Fatto Quotidiano tra Vespa e Fazio non c’è nulla di risolto, sarebbe rimasto nervosismo. Un nervosismo legato anche al fatto che quest’anno a Porta a Porta è stata tolta una serata, quella del lunedì, proprio per fare spazio a Fazio con ‘Che fuori tempo che fa’

