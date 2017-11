Mentre Nemo manda in onda il servizio su Ostia Formigli ospiterà Di Stefano a Piazzapulita

«Salvini in tv iniziava ad annoiarli, ora invitano Di Stefano e Marsella. @corradoformigli complice del rigurgito fascista.

Pessimo davvero». Sono questi alcuni dei commenti su Twitter e su Facebook in merito all’ospitata di Simone Di Stefano, leader di CasaPound, a Piazzapulita su La7. Corrado Formigli, nel suo programma, parlerà delle elezioni a Ostia e della forza di estrema destra finita sotto polemica per l’endorsement di Roberto Spada, fermato oggi per la violenta aggressione verso i due giornalisti di Nemo. Formigli è già stato criticato in passato per le sue opinioni verso la forza fascista. Il conduttore di La7 aveva definito CasaPound un «movimento vitale e pulito».

Così, mentre Nemo manderà in onda il servizio dei due inviati rimasti feriti, Formigli darà spazio a Di Stefano che oggi ha cercato di spiegare (decisamente male a dire il vero) come mai il suo partito non c’entri nulla con il clan Spada. «Prima di prendere le distanze da Roberto Spada – ha affermato oggi Di Stefano alla stampa – bisognerebbe avere una vicinanza. Invece, noi ribadiamo che quello che fa questo signore è completamente estraneo al nostro movimento. Non basta un post su Facebook per determinare un legame con noi». Il conduttore ha anche invitato in studio David Parenzo, che oggi ha rinviato il suo incontro in via Napoleone III, per replicare a Di Stefano. Parenzo ha accettato l’invito ma le critiche continuano a fioccare.

Sui social è partito anche l’hashtag #boicottala7. Nel mentre c’è attesa anche per il programma di Raidue Nemo che oggi manderà in onda il servizio completo su Ostia realizzato da Daniele Piervincenzi e Edoardo Anselmi. Nello studio ci sarà anche la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Cosa avrà invece da aggiungere Di Stefano stasera su La7 in merito a quanto già riferito a noi questo pomeriggio? Sulla possibilità di una partecipazione di CasaPound alla marcia contro le mafie che sta organizzando la sindaca Raggi per sabato a Ostia è stato chiaro. «Fa molto chic dichiarare, come ha fatto la Raggi, di non volere i voti degli Spada – ha detto Di Stefano -. Ma questo è impossibile ed è democraticamente non molto chiaro: per la Costituzione i voti di tutti sono uguali. Il resto sono solo dichiarazioni di facciata, che lasciano il tempo che trovano».

(Il conduttore Corrado Formigli posa per i fotografi durante la presentazione al Museo Maxxi della nuova stagione del programma di La7 “Piazzapulita”, Roma, 13 settembre 2017. ANSA/ANGELO CARCONI)