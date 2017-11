Di Stefano, leader Casapound: «Chiediamo che la magistratura apra un fascicolo sui rapporti tra noi e il clan Spada»

«Chiediamo alla magistratura di aprire un fascicolo su di noi per chiarire quale sia il rapporto tra noi e la famiglia Spada». Sono le parole con cui Simone Di Stefano ha aperto la conferenza stampa di Casapound, convocata per questo pomeriggio nella sede di via Montenapoleone. Il leader del movimento della tartaruga ha provocatoriamente affermato che a Nuova Ostia non esiste più nulla se non Casapound.

«Prima di prendere le distanze da Roberto Spada – ha affermato Di Stefano – bisognerebbe avere una vicinanza. Invece, noi ribadiamo che quello che fa questo signore è completamente estraneo al nostro movimento. Non basta un post su Facebook per determinare un legame con noi».