Roberto Spada, gli inquirenti valutano se l’aggressione è avvenuta in contesto mafioso

Sull’aggressione avvenuta ieri a Ostia da parte di Roberto Spada, membro della famiglia che annovera alcuni esponenti condannati per mafia, ai danni di un giornalista Rai (Daniele Piervincenzi) e un operatore (una troupe del programma di Raidue Nemo) gli inquirenti stanno valutando se il fatto sia avvenuto all’interno di un contesto mafioso. Il fascicolo è affidato alla Direzione distrettuale antimafia. Tra le ipotesi investigative dunque non si tralascia il fatto che l’aggressione sia avvenuta ad Ostia, terra di clan, e all’interno eventuali modalità criminali.

ROBERTO SPADA, INQUIRENTI VALUTANO CONTESTO MAFIOSO DELL’AGGRESSIONE

«So’ contento pe’ na cosa, che è finito sto scempio. Sta settimana m’hanno massacrato i giornalisti», diceva Roberto Spada domenica sera, giorno delle elezioni a Ostia, in una diretta Facebook sul suo profilo, dialogando con amici e parenti. “So’ contento che e’ finita sta settimana, che è cinque (novembre, ndr). Li trovavamo da tutte le parti (i giornalisti, ndr)… davanti alla palestra… – diceva – giuro è stata una settimana massacrante… come se lo decido io la gente quello che deve fa’…». E ancora: «M’hanno preso a me come se so’ candidato, mortacci loro…», sempre parlando della stampa, annunciando di voler vedere Le Iene su Italiauno quella sera.

(Immagine da video di Nemo)