Umberto Smaila difende Kevin Spacey

Umberto Smaila ha difeso Kevin Spacey prendendo posizione a sostegno dell’attore accusato da diversi uomini di molestie sessuali. Su Facebook il cantante, conduttore TV e attore noto per la conduzione di “Colpo Grosso” e per le attività del gruppo comico I Gatti di Vicolo Miracoli ha scritto un messaggio a favore di Kevin Spacey, corredato da una foto che li ritrae insieme. «A me non ha chiesto niente!rimane uno dei più grandi attori di tutti i tempi».

KEVIN SPACEY DIFESO DA UMBERTO SMAILA

Il messaggio di Umberto Smaila è un po’ ambiguo. Non si capisce se la mancanza di richieste di Kevin Spacey nei suoi confronti sia riferito al post di solidarietà che ha pubblicato sul suo profilo Facebook oppure alle molestie sessuali, il che renderebbe il messaggio anche molto bizzarro. Smaila sottolinea come Spacey sia il miglior attore di sempre, giudizio anche condivisibile viste le numerose interpretazioni eccezionali in film come American Beauty, I Soliti Sospetti o nella serie House of Cards. Il problema però non sono le qualità artistiche di Kevin Spacey come attore, che davvero nessuno mette in discussione, ma le eventuali molestie sessuali compiute.

Foto profilo: immagine tratta da Facebook