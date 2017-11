Tutte pazze per il fuggitivo: gli apprezzamenti alla foto del rifugiato Guxim Imerio

La polizia del Lanarkshire, una contea nel sud della Scozia, ha pubblicato su Facebook l’immagine di Guxim Imerio, un rifugiato albanese fuggito dal centro per immigrati di Dungavel. L’obiettivo della polizia è trovarlo per dargli una mano, dal momento che non conosce la zona e non ha famigliari nel Regno Unito. Le autorità vogliono solo assicurarsi che stia bene e per questo hanno chiesto attraverso Facebook informazioni a chi vive nelle vicinanze: qualcuno lo ha visto? Cerca aiuto? Faceva l’autostop? Il post ha ottenuto un successo insperato: in meno di 24 ore la foto ha ottenuto oltre 400 condivisioni.



I COMMENTI DI APPREZZAMENTO SOTTO LA FOTO DI GUXIM IMERIO

Come mai tanto interesse per Guxim Imerio? La spiegazione si trova nelle centinaia di commenti di apprezzamento sotto al post della polizia: “È incredibilmente bello”, “Me lo porterei a letto”, “Lo cerco, ma per sposarmelo”. La storia del ricercato albanese, ricorda molto quella di Jeremy Meeks, il bellissimo detenuto, diventato un modello una volta uscito di prigione. La sua foto aveva fatto impazzire le donne di tutto il mondo, esattamente come sta accadendo per quella di Guxim Imerio.

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL BEL GUXIM IMERIO

Per chiunque fosse interessato – sia ad aiutare la polizia, sia a conquistare il bel tenebroso – lui ha 25 anni, è originario dell’Albania ed è fuggito dal Centro Immigrazione di Dungavel, nel sud del Lanarkshire, alle 21.40 di lunedì 6 novembre. È alto circa 1 metro e 80, di corporatura media, ha i capelli neri e gli occhi marroni. La descrizione della polizia del Lanarkshire è dettagliata: aggiunge che Guxim Imerio ha una carnagione chiara, un viso ovale e lineamenti puliti e potrebbe avere un po’ di barba incolta. Quando è scappato, aveva una felpa grigio chiaro col cappuccio col logo del Liverpool e pantaloni della tuta.

Purtroppo per quelle interessate ad avere lunghe conversazioni, l’inglese di Guxim Imerio è abbastanza rudimentale. Non ha famigliari nel Regno Unito, ma secondo gli agenti conosce qualcuno nella zona di Manchester e sarebbe diretto lì. Gli indizi per trovarlo ci sono tutti, il segreto per conquistarlo è ancora da scoprire.