Avete visto Stranger Things? Sicuramente c’è una cosa che non sapete

Se hai aperto questo articolo è perché sei un appassionato di Stranger Things. Bene. Sei proprio sicuro di aver visto tutto quello che c’era da vedere? Guardare tutte le puntate dell’ultima stagione, infatti, non basta. La serie prodotta e distribuita da Netflix, infatti, riserva delle sorprese che vanno ben oltre la visione del film. Per esempio: avete mai fatto caso alla schermata d’attesa del sito di Netflix che precede il caricamento delle singole puntate?

STRANGER THINGS SEGRETO: LA SORPRESA DI NETFLIX

Occorre avere due requisiti per poter apprezzare questa chicca: essere – ovviamente – titolari di un abbonamento Netflix e consultare il sito da pc. Nella home page riservata alla serie Stranger Things compare l’immagine di Will (al centro dello schermo) con accanto una luce rossa. Avete mai provato a cliccare proprio su quella luce rossa?

STRANGER THINGS SEGRETO: COSA ANNUNCIA IL BATTITO DEL CUORE ACCELERATO?

L’esito è spettacolare: la schemata – in apparenza nera – rivela al passaggio del cursore (che ha l’aspetto di una torcia) il sito di Netflix rovesciato. Un evidente richiamo al «mondo sottosopra», argomento principale che fa da sfondo alla serie tv fantasy. Ma non finisce qui. La schermata, infatti, è accompagnata dal battito di un cuore che, pian piano accelera. L’effetto sorpresa è assicurato. Ma noi non amiamo gli spoiler (neanche quando si tratta di elementi accessori alla trama). Quindi, scoprilo da te.