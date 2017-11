Renzi: «Si riparte da Trieste con il #trenopd». Ma posta un selfie da un aereo

«Si riparte da Trieste con il treno Pd». Matteo Renzi, segretario del Partito democratico, posta su Instagram una foto in compagnia di Bonifazi e Rosato. Peccato però che non sia a bordo del treno Destinazione Italia ma in un volo chiaramente Alitalia.

La svista non è passata inosservata sui social, anche perché il segretario del Partito democratico non ha mollato nemmeno sugli hashtag dove ricompare la parola treno.

“Si riparte sa Trieste con il #trenopd “. Post su #Instagram con #selfie su un aereo. Le basi, le basi… pic.twitter.com/y8uBrY21SR — carlo notarpietro (@cnotarpietro91) 8 novembre 2017

Svista a parte l’ex premier ha risposto (stavolta davvero sul treno di Destinazione Italia ndr) sul titolo che gli ha dedicato oggi Libero: “Fermo restando che ciascuno fa i titoli e gli articoli che vuole, bisogna ricondurre tutto a ragione ed equilibrio. Quella di ‘Libero’ la considero una battuta fosse non troppo felice: ringrazio tutti per la solidarieta’ ma non mi sento minacciato da Vittorio Feltri. Non esagererei, non la vivo come una minaccia, è una delle provocazioni che a volte voi giornalisti fate. Per me non è un problema“.