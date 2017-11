Libero e il titolo choc: «Per stendere Renzi bisogna sparagli». Ira di Grasso: «Spazzatura»

Ci risiamo. Oggi Libero propone una prima pagina che sta facendo adirare un po’ tutti. «Per stendere Renzi bisogna sparagli». Questo per spiegare come l’ex premier a Di Martedì abbia sottolineato come non sia intenzionato a mollare.

Riporta il quotidiano:

Eppure, anche a “Di Martedì”, Renzi ha ribadito “io non mollo” e ha ribadito: “Ammetterò di essere un perdente solo dopo i risultati delle prossime elezioni politiche, se saranno per noi negativi”. Cioè, a frittata già fatta. Poi Libero titola: “Per stendere Renzi bisogna sparargli”. Che è un titolo piddino, non certo grillino o di centrodestra, perchè gli avversari del Pd sperano tutti che Renzi resti lì dov’è, a finire, appunto, la frittata che da tempo sta cucinando. Cioè, è un titolo che riflette quanto molti nel Pd stanno pensando in queste ore.

E invece, ipocrita come sempre, ecco la levata di scudi a difesa del segretario.

“PER STENDERE RENZI BISOGNA SPARARGLI”: LE REAZIONI

No, la copertina non è piaciuta a parecchi. «Il titolo di Libero non è un’analisi politica. Non è una metafora. Non è una provocazione. Non è una sintesi. Non è una battuta. E’ solo triste e intollerabile spazzatura…», ha scritto su Twitter il presidente del Senato Pietro Grasso. E non è l’unico a pensarla così:

Incitare alla violenza è gravissimo. Inaccettabile che lo faccia un quotidiano. #Libero vergognoso. Solidarietà a @matteorenzi. — Anna Finocchiaro (@FinocchiaroAnna) 8 novembre 2017

“Per stendere Renzi bisogna sparargli”. Vergognosa la prima pagina di #Libero, questo non è giornalismo — Maurizio Martina (@maumartina) 8 novembre 2017

Mi aspetto presa di posizione di Ordine e giornalisti su prima pagina di #Libero. Altrimenti sapremo con certezza che una professione non esiste più #vergogna — Ileana Piazzoni (@IleP) 8 novembre 2017

Un quotidiano che in prima pagina incita alla violenza. Siamo veramente alla barbarie. #Libero vergognoso. Solidarietà a @matteorenzi pic.twitter.com/pyx3T6z2NS — Camilla Fabbri (@camillafabbripd) 8 novembre 2017

Questo non è giornalismo.

Questa è istigazione alla violenza.

Spero che l’ordine dei giornalisti intervenga immediatamente.#Libero è lo schifo su carta.

Solidarietà a @matteorenzi ed alla sua famiglia. pic.twitter.com/T2JHBjr8r6 — Anna Rita Leonardi (@AnnaLeonardi1) 8 novembre 2017

L’odio e la violenza sono l’arma preferita da certa politica. Anche da certi “giornalisti”. Il titolo è una vergogna.#Libero è una vergogna pic.twitter.com/Y8YKGM9Bev — Marietta Tidei (@Mariettatidei) 8 novembre 2017