Niente più navi da crociera davanti piazza San Marco a Venezia

Niente più navi grandi vicino a piazza San Marco. A comunicarlo con un tweet è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio, dopo la riunione del Comitato interministeriale di indirizzo, coordinamento e controllo sulla Laguna di Venezia (il cosiddetto ‘Comitatone’).

Le #grandinavi non passeranno più da San Marco. Accosti a Marghera. ok del Comitatone alla proposta del Governo #Venezia pic.twitter.com/1lLtep6iNl — Graziano Delrio (@graziano_delrio) 7 novembre 2017

PIAZZA SAN MARCO: (FINALMENTE) FINISCE UN’ERA

«Dopo tanti mesi di studio e di lavoro molto serio abbiamo trovato una soluzione vera. Via le grandi navi dalla Giudecca, dal bacino di San Marco, ci vuole una soluzione definitiva a regime. Le grandi navi arriveranno a Marghera, si fermeranno nel Canale Nord di Marghera – ha dichiarato il Ministro Delrio -. Non vi sono interferenze con il traffico commerciale quindi le due attività possono coesistere. Abbiamo detto anche che in questa fase transitoria, in attesa che il terminal di Marghera sia attrezzato, metteremo in campo una nuova determinazione della Autorità marittima con nuovi criteri più oggettivi, che tenga conto di tutte le variabili architettoniche, paesaggistiche e ambientali per preservare al massimo la Laguna. Abbiamo anche detto di manutenere adeguatamente e di sfruttare al massimo gli attuali canali esistenti, senza scavare nuovi canali, per consentire alla Marittima di continuare a funzionare bene e di svilupparsi. E’ possibile sviluppare il porto, far arrivare le crociere, senza per questo mettere a rischio il patrimonio di Venezia».

(foto ANSA/ALESSANDRO DI MEO)