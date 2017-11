In Virginia è stata eletta la prima deputata transessuale della storia

Danica Roem è la prima transgender eletta in un congresso statale negli Stati Uniti, in Virginia. La giornalista di 33 anni, democratica ha vinto il seggio di Richmond, rimasto, per 13 mandati, nelle mani del repubblicano Robert G. Marshall. Beffa delle beffe Marshall è quel deputato che appoggiò un disegno di legge, omofobo, sui limiti ai bagni pubblici per i trans.

L’idea dell’ultra conservatore prevedeva l’obbligo per i transgender di utilizzare il bagno corrispondente al sesso di nascita. Una proposta folle a cui Danica si è strenuamente opposta, spesso ricevendo attacchi anche da parte del rivale in corsa.

“It’s not just about elections. It’s about what we can do to put good policies in place after elections.” – @timkaine #gameonva @pwcdanica pic.twitter.com/aANjdfjEnx — Kenzie Landa (@kenzielanda) 6 novembre 2017