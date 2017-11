Le Iene blastano Luigi Di Maio | VIDEO

«Perché non ha accettato la sfida del confronto tv?», gli chiede la Iena Antonino Monteleone porgendo al vicepresidente della Camera un paio di guantoni. «Ah – risponde Luigi Di Maio – ma quello è un pugile suonato». Inizia così il servizio andato in onda de Le Iene dove, in pochi minuti, si cerca di capire dal leader M5S perché ha abbandonato il confronto tv con Matteo Renzi. Di Maio ovviamente si nega alle domande. Anzi, non tratta bene l’inviato in questione. «Guarda come ti sei ridotto, prima facevi il giornalista», chiosa il parlamentare campano. Monteleone non manca di rimarcare tutti i tweet e tutte le promesse in cui Di Maio chiedeva un confronto con il segretario Pd. Il 5 stelle va in palla e scappa via in taxi: «Ehhh, come ti sei ridotto Antonino».

guarda il video:

Su Twitter si sono complimentati con la redazione. «L’avrebbe dovuto fare Floris in apertura di diMartedì ma non l’ha fatto.

A cazziare Di Maio ci han pensato Le Iene», ha commentato un utente.

#DiMaio a @a_monteleone: “guarda come ti sei ridotto, prima eri un giornalista”. Non è che se non lavora per la Casaleggio smette di essere giornalista. Lui ha fatto (a #PiazzaPulita) e fa ancora il suo mestiere, come dimostra il caso #DavidRossi. #leiene #antoninomonteleone — Girolamo Tripoli (@girotripoli) 7 novembre 2017

Da Ivan Drago a JBL è un attimo.#DiMaio #LeIene — Giò Matrella (@GioMatrella86) 7 novembre 2017

A questo link trovate l’intero servizio.