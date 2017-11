I biglietti e gli abbonamenti per il Festival di Sanremo 2018

Non tutti gli appassionati di musica di accontentano di vedere il Festival di Sanremo in tv. In tanti provano ad assistere alla manifestazione canora dal vivo, seduti in platea o in galleria al Teatro Ariston. Riuscirci è senz’altro impresa ardua, considerata la scarsa disponibilità di posti. Qui elenchiamo tutte le principali informazioni su biglietti e abbonamenti per Sanremo 2018, in programma dal 6 al 10 febbraio.

BIGLIETTI SANREMO 2018

Va innanzitutto precisato che la biglietteria di Sanremo 2018 è gestita dalla Rai, organizzatrice della kermesse, e che i posti dell’Ariston disponibili sono molto pochi per la capienza ridotta a causa dell’enorme scenografia e per il fatto che in buona parte sono riservati alle ospitalità istituzionali della tv di Stato e del Comune di Sanremo. In fase di prevendita non sono disponibili biglietti ma solo gli abbonamenti delle cinque serate.

ABBONAMENTI IN PREVENDITA

In una fase di prevendita esclusiva, da ottobre a dicembre, è disponibile per chi intende seguire il Festival di Sanremo da vicino, un numero limitato di abbonamenti. Possono acquistarli solo clienti che soggiornano in hotel convenzionati della città ligure: sono riservati a chi acquista un pacchetto soggiorno completo per la manifestazione. Ovviamente oltre al soggiorno e agli abbonamenti le agenzie e gli alberghi con i pacchetti possono offrire anche altri servizi turistici come transfer aeroportuali ed escursioni. È possibile fare richiesta di abbonamento in prevendita inserendo i dati in un apposito modulo presente sul sito Sanremo Festival (qui il link). Un Sono tre i settori del Teatro Ariston: un primo settore della platea destinato esclusivamente alle ospitalità istituzionali, un secondo settore della platea parzialmente disponibile in prevendita e un settore unico in galleria parzialmente disponibile in prevendita.

ABBONAMENTI RIMANENTI ALLA BIGLIETTERIA UFFICIALE

La biglietteria ufficiale Rai per la vendita degli abbonamenti rimanenti all’Ariston viene attivata nei primi giorni di gennaio. Gli abbonamenti vengono estratti a sorte fra coloro che ne hanno fatto richiesta. Ma la richiesta supera di gran lunga la disponibilità di posti del teatro. Nelle ultime edizioni del Festival la disponibilità di abbonamenti è stata limitata alla sola galleria.

BIGLIETTI PER LE SERATE

Solo a pochi giorni dall’inizio di Sanremo vengono messi di nuovo in vendita pochi biglietti prenotati in precedenza che non sono stati ritirati in tempo. Sono previsti anche misure di sicurezza nella vendita dei tagliandi. I biglietti sono nominali. Per questo per l’acquisto bisogna comunicare i dati anagrafici di chi lo acquista.

PREZZO BIGLIETTO E ABBONAMENTO

Online non viene comunicato prezzo di biglietti e abbonamenti. È possibile comunque farsi un’idea dell’eventuale costo da sostenere basandosi sulle cifre della precedente edizione di Sanremo. Al Festival 2017 il prezzo di un biglietto in platea per le prime quattro serata fu fissato a 180 euro, 660 euro invece per la finale. Il prezzo di un biglietto in galleria era di 100 euro, di 320 per la finale. Per quanto riguarda gli abbonamenti per tutte le serate, infine: 672 euro per i posti in galleria e 1.290 euro per i posti in platea.

BIGLIETTI PER DOMENICA IN

Altre informazioni sui biglietti di Sanremo 2018 riguardano Domenica In. Come tradizione, la domenica successiva al Festival, il giorno dopo la serata finale, alla manifestazione canora è dedicata una puntata speciale del programma domenicale di Rai Uno. Nel corso della trasmissione di esibiscono sul palco del Teatro Ariston ancora una volta il vincitore e altri protagonisti del Festival della Canzone Italiana. I biglietti di Domenica In non sono in vendita ma vengono sorteggiati. L’accesso al teatro per assistere al programma è esclusivamente su invito. Il Comune di Sanremo organizza ogni anno un’estrazione a sorte, mettendo a disposizione del pubblico una serie di biglietti. Per proporre la propria candidatura alla partecipazione alla trasmissione bisogna compilare un modulo con i propri dati. Per farlo ci si può recare all’Urp Ufficio Relazioni con il Pubblico di Sanremo, in Corso Garibaldi 1 – Palafiori, o in alternativa si può scaricare il modello dal web dal sito del Comune e inviarlo via fax (al numero 0184501582). Ogni richiesta di partecipazione vale per due biglietti. I nomi dei sorteggiati saranno pubblicati sul sito del Comune a pochi giorni dal Festival.

(Ultimo aggiornamento 7 novembre 2017 alle ore 23.15. Foto: ANSA / CLAUDIO ONORATI)