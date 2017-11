Dobbiamo tutti esser positivi come Mario Adinolfi

Mario Adinolfi festeggia le ultime elezioni a Ostia con un tweet: «A Ostia raddoppiamo i consensi: dallo 0.61 del 2016 all’1.37 del 2017. Il PDF ovunque è tra l’1 e il 2, il 3 alle politiche è l’obiettivo». Pdf sta per Partito della Famiglia (se qualcuno non lo conoscesse).

A Ostia raddoppiamo i consensi: dallo 0.61 del 2016 all’1.37 del 2017. Il PDF ovunque è tra l’1 e il 2, il 3 alle politiche è l’obiettivo — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) 6 novembre 2017

Il tweet del leader del Pdf è diventato a suo modo virale. In tanti hanno replicato alla gioia di Mario. «Ce fosse ‘n TG che abbia aperto co sta notizia. Assurdo», commenta Osho. «Bravo Marione – aggiunge Roberto – ora te servono un paio de deleghe e c’hai i millesimi per sfiduciare l’amministratore di condominio».

Qualcuno invece è più sfiduciato: «Marione lascia perdere. Il PDF ovunque era l’obiettivo di Adobe. Se non ci sono riusciti loro…».

Abbiamo raccolto i reply più belli

