Marco Della Noce, dalle notti passate in auto al ritorno a Zelig: «Ora posso raccontare la verità»

Passerà dal triste ricordo delle notti passate in auto alla gioia del palcoscenico. Marco Della Noce, il comico di Zelig che aveva fatto parlare di sé per i problemi economici seguiti al suo divorzio, tornerà a casa e avrà uno spettacolo tutto per sé. Lo Zelig Cabaret di Monza, il locale che ha lanciato la storica trasmissione comica di Mediaset, ospiterà uno one-man-show il prossimo 10 novembre.

MARCO DELLA NOCE RITORNO, IL SUO SPETTACOLO

Al centro della scena ci saranno tutti i personaggi che hanno reso celebre Marco Della Noce, a partire dal capo-meccanico della Ferrari, quello che amava fare gli scherzi al «Sior Sumaccher». Poi, tanti altri caratteri che hanno accompagnato Dalla Noce nella sua carriera di uomo di spettacolo e diversi ospiti che gli faranno da spalla, tra cui Ricky Bokor, Steve Vogogna, Francesco Rizzuto.

MARCO DELLA NOCE RITORNO, ECCO COSA PROPONE

Ma lo spettacolo sarà anche l’occasione per un momento di riflessione più profondo, legato proprio alle vicende personali dell’ultimo periodo. Lo show teatrale avrà una parte interamente autobiografica nel corso della quale, sempre sfruttando la tagliente arma dell’ironia, racconterà la sua vita nell’ultimo periodo, fino a fare la caricatura del capitano dei Nocs che si sta occupando della sua vicenda.

Insomma, un percorso di caduta e di redenzione che, in questi giorni, sta vivendo una vera e propria gara di solidarietà. Anche i meccanici della Ferrari – quelli veri – hanno dato il via a una sottoscrizione per aiutare quella che può essere considerata la loro mascotte.

