Francesco Moser è stato uno dei più grandi protagonisti dello sport italiano tra gli anni settanta e ottante. Campione di ciclismo con un palmarese molto prestigioso, dal campionato del mondo al Giro d’Italia a tantissime grandi classiche, in primis la sua amata Parigi-Roubaix, in questo momento vive Moser vive nuova attenzione mediatica grazie a suo figlio Ignazio.

FRANCESCO MOSER PARLA DEL FIGLIO IGNAZIO MOSER E DI CECILIA RODRIGUEZ

Al Grande Fratello Vip 2017 Ignazio Moser è diventato il grande protagonista grazie alla sua relazione con Cecilia Rodriguez, modella nota in particolare per essere la sorella della più famosa Belen Rodriguez. Sulla nuova fidanzata del figlio Francesco Moser ha rivelato più di una perplessità in una intervista al settimanale Chi. «L’ho vista in tv. Intanto non è italiana e quello vuol dire già che ha un’altra mentalità, se la cosa deve andare avanti bisogna che si conoscano bene. Se anche dicessi che sono contrario non farei altro che rischiare di allontanarmi da mio figlio». Sulla professione di Ignazio Moser il padre Francesco esprime dubbi anche superiori rispetto alla attività da modella di Cecilia Rodriguez. «Beh, quello lo immagino, se è lì vuol dire che non è proprio una novellina, ma quello è un lavoro che oggi c’è e domani non si sa. Anche Ignazio non si sa bene che lavoro faccia, dovrà chiarirsi le idee».

Moser, che dopo la carriera nel ciclismo professionistico è diventato un imprenditore nel settore dei vini, scherza sul successo che avrebbe Belen nelle fiere del vino per la sua azienda. In merito al figlio Ignazio Moser il padre rimarca come per lavorare all’interno della impresa di famiglia ci sia sempre spazio, ma come si debba comportare meglio che in passato, come riportato dal sito del TGCom.

Foto copertina: screenshot del Grande Fratello Vip