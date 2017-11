Andrea Pirlo si ritira dal mondo del calcio

«Ultima partita in MLS. Con il mio periodo al New York FC che si avvicina alla fine, vorrei dire qualche parola. Voglio ringraziare tutti per la gentilezza e il supporto dimostrati in questa incredibile città. Grazie a questi fantastici tifosi, grazie allo staff tecnico e a tutti coloro che lavorano dietro le scene, grazie ai miei compagni. Non finisce solo la mia avventura a New York, ma anche il mio viaggio come calciatore». Così su Twitter Andrea Pirlo annuncia l’addio al calcio all’età di 38 anni.

«Colgo l’occasione -aggiunge il campione del mondo 2006- per ringraziare la mia famiglia e i miei figli per il supporto e l’amore che mi danno sempre, ogni squadra per cui ho avuto l’onore di giocare, ogni compagno di squadra al cui fianco sono sceso in campo, tutte le persone che hanno reso la mia carriera incredibile e non da ultimi i tifosi di tutto il mondo che mi hanno sempre mostrato supporto. Sarete per sempre al mio fianco e nel mio cuore».

(foto via Twitter)