MedBunker contro la campagna no vax: «Vergognatevi»

MedBunker, ovvero il medico Salvo Di Grazia, esperto di fake news sulla salute, se la prende con una campagna no vax. In un lungo post su Facebook accusa l’utilizzo della foto di un minore correlata a un claim contro i vaccini. La cosa grave, sottolinea MedBunker, è lo sfruttamento del caso di un bambino morto. Senza alcun rispetto per la famiglia. «Non metto l’immagine per non dare ulteriore visibilità – aggiunge – non mi chiedete pareri sul caso o su cose simili, qui non sto discutendo né di malattie né di vaccini ma di educazione, civiltà. Invece questa associazione sta contando quante condivisioni, visualizzazioni, like, ha ottenuto l’immagine. Una cosa rivoltante. Non mi interessa il caso, non ha importanza nulla se non il dolore di quella famiglia e la strumentalizzazione che se ne fa».

In molti hanno segnalato l’immagine on line, adesso difficilmente reperibile in rete. Ecco l’intero post: