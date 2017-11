Alessandro Di Battista ha scritto un post su Facebook in cui ha parlato di porcherie e brogli in Sicilia, evidenziando come il vero vincitore delle regionali fosse il candidato del M5S Cancelleri, e non Musumeci come indicavano gli exit poll. L’agenzia Agi ha battuto un lancio mezz’ora dopo la mezzanotte che riportava le parole del deputato M5S, e su Twitter è stata ripresa da alcuni media, come il TGLa7, che ha riportato così le parole di Di Battista.

«#RegionaliSicilia @ale_dibattista su Fb:”Ragazzi vi do notizia esclusiva: Cancelleri ha vinto!Lasciate perdere exit poll”#maratonamentana»,«#RegionaliSicilia @ale_dibattista lo spoglio? stanotte faranno porcherie». Sul profilo Facebook del deputato M5S compare però un messaggio molto diverso. «Aspettiamo i dati ufficiali di domani. Speriamo di mettere la ciliegina sulla torta. Ci siamo impegnati tanto e i frutti si vedono già. I miei complimenti a Giancarlo Cancelleri per le battaglie di questi ultimi cinque anni e a Luigi Di Maio che ha dimostrato con l’impegno costante il suo valore».

DI BATTISTA ANNUNCIA VITTORIA DI CANCELLERI SU FACEBOOK

Il social media manager di Matteo Salvini, Luca Morisi, ha riportato i lanci di agenzia dell’Agi sul post di Di Battista su brogli e vittoria di Cancelleri. «LUNEDÌ 06 NOVEMBRE 2017 00.24.18 == Sicilia: Di Battista, Cancelleri ha vinto! = (AGI) – Palermo, 5 nov. – “Ragazzi vi do una notizia esclusiva: Cancelleri ha vinto!!! Lasciate perdere gli exit poll”. Lo scrive su Facebook l’esponente del M5S Alessandro Di Battista. (AGI) Mrg 060023 NOV 17 NNNN, LUNEDÌ 06 NOVEMBRE 2017 00.27.33 == Sicilia: Di Battista, lo spoglio? stanotte faranno porcherie = (AGI) – Palermo, 5 nov. – “Lo spoglio avverra’ domani e secondo me stanotte faranno porcherie. Occhi aperti e sacchi a pelo pronti”. Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista del M5S. (AGI) Mrg 060027 NOV 17 NNNN». Alessandro Di Battista appare aver cancellato il post, forse pubblicato per errore da chi cura i suoi social media.