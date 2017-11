I risultati delle Elezioni a Ostia: ballottaggio M5S-centrodestra, Casapound al 9%

Movimento 5 Stelle oltre il 30%. Centrodestra intorno al 25. Pd al 14% e candidato di Casapound al 9. Sono questi i principali dati definitivi delle elezioni a Ostia, giunti a circa dieci ore dalla chiusura dei seggi, dove si è votato per l’elezione del presidente del X Municipio di Roma (dopo due anni di commissariamento per mafia).

RISULTATI ELEZIONI OSTIA, I CANDIDATI: AVANTI M5S E CENTRODESTRA

Precisamente il sito ufficiale del comune di Roma indica a spoglio terminato (con il 100% delle sezioni scrutinate, 183 su 183) la candidata M5S Giuliana Di Pillo in testa con il 30,21% delle preferenze, davanti a quella del centrodestra, Monica Picca, al 26,68%. La terza forza sul territorio di Ostia è il Partito Democratico, che con Athos De Luca ha ottenuto il 13,61% dei consensi. Da segnalare poi la crescita di Casapound con il candidato Luca Marsella ha raccolto il 9,08% dei voti, circa 300 in più dell’ex viceparroco Franco De Donno, fermo all’8,61%. Seguono l’autonomo Andrea Bozzi, al 5,54% dei voti, l’ex consigliere di Sel Eugenio Bellomo, al 3,61%, il candidato del Popolo della Famiglia Giovanni Fiori, 1,34%, e l’avvocato Marco Lombardi, 1,32%. Molto basso il dato dell’affluenza: 66.436 votanti ai seggi su complessivi 185.661 elettori aventi diritto (circa 20 punti in meno del voto precedente).

RISULTATI ELEZIONI OSTIA, LE LISTE: PD FERMO AL 14%

Per quanto riguarda le liste (dati relativi a 183 sezioni su totali 183): Movimento 5 Stelle (candidato presidente Di Pillo) al 30,28%, Partito Democratico (De Luca) al 13,75%, Fratelli d’Italia (Picca) al 9,68%, Laboratorio Civico X (De Donno) all’8,64%, Forza Italia (Picca) all’8,47%, Casapound (Marsella) al 7,69%, Noi con Salvini (Picca) al 4,16%, Sinistra Unita (Bellomo) al 3,63%, Ora Orgoglio Rinascita Autonomia (Bozzi) al 3,42%, Liberi (Picca) al 2,20%, Picca Presidente (Picca) al 2,09%, Un sogno comune (Bozzi) all’1,94%, Il Popolo della Famiglia (Fiori) all’1,37%, Noi del X Municipio (Lombardi) all’1,35%, Cittadini per il X Municipio (Marsella) all’1,25%, Assotutela (Marsella) allo 0,07%.

A Ostia ci sarà dunque un ballottaggio tra M5s e centrodestra. «Il M5S è la prima forza politica del X Municipio. Abbiamo avuto una grande crescita rispetto alle ultime elezioni municipali del 2013», è stato il commento della candidata pentastellata alla presidenza del Municipio di Ostia Di Pillo. «Ora ci aspettano altri 15 giorni di campagna elettorale – ha aggiunto -: come abbiamo sempre fatto staremo con i cittadini sul territorio per garantire al X Municipio il cambiamento e il riscatto che merita». Al ballottaggio, ha detto la candidata del centrodestra Picca, «mi appellerò ai cittadini per dar vita in questo municipio ad una stagione politica nuova e di buon governo che punti a rilanciare un territorio devastato dopo due anni di commissariamento. Il mio appello sarà esclusivamente ai cittadini».

Esulta invece il candidato di Casapound Marsella: «A spoglio ancora aperto, i dati che abbiamo sul risultato di Casapound confermano le previsioni dei sondaggi. Grazie a tutti coloro che ci hanno votato: a quelli che lo hanno fatto perché ci hanno visto ogni giorno al loro fianco nelle strade e nelle piazze di Ostia e a quelli che hanno avuto il coraggio di pensare con la propria testa e la capacità di non farsi ipnotizzare dalle velenose sirene dei media. Quello di oggi non è un punto di arrivo ma è una nuova partenza e il prossimo stop, ne siamo certi, sarà Montecitorio».

(Foto: ANSA / MASSIMO PERCOSSI)