I risultati delle Elezioni Regionali in Sicilia, proiezioni: testa a testa Musumeci-Cancelleri | LIVE

Dopo un’accesa campagna elettorale è arrivato il momento di conoscere i risultati delle Elezioni Regionali in Sicilia. Per il rinnovo del consiglio regionale e la scelta del nuovo governatore, successore di Rosario Crocetta, si è votato in una sola giornata, domenica 5 novembre, dalle 8 alle 22. Gli exit poll diffusi alla chiusura dei seggi hanno indicato un vantaggio del candidato del centrodestra Nello Musumeci su Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle. Staccati Fabrizio Micari, sostenuto dal Pd, e il candidato della sinistra Claudio Fava. Le proiezioni hanno fornito indicazioni diverse: un testa a testa.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI SICILIA, DIRETTA LIVE DELLO SPOGLIO

Lo spoglio delle schede delle Elezioni Regionali in Sicilia è stato programmato per lunedì 6 novembre, il giorno dopo il voto. Le operazioni di scrutinio a partire dalle ore 8.

ore 9.35. Seconda proiezione Emg per La7: Musumeci al 37,3% e Cancelleri al 36,3. Sembra assottigliarsi il divario tra il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana Nullo Musumeci e il suo principale avversario, il candidato del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri. Secondo la seconda proiezione realizzata dall’istituto Emg per il tg La7 (con una copertura campione dell’8%) Musumeci è al 37,3% dei voti. Cancelleri al 36,8%. Fabrizio Micari, candidato del Pd, al 18,6%. Claudio Fava, candidato dells inistra, al 6,5%.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI SICILIA, PROIEZIONI

ore 9.30. Prima proiezione Emg per La7: Musumeci al 37,5% e Cancelleri al 36,4. La prima proiezione realizzata dall’istituto demoscopico Emg Acqua per il Tg La7 (su un campione del 5%) vede alle Elezioni Regionali in Sicilia il candidato del centrodestra Musumeci in testa con il 37,5% delle preferenze. Seguono l’esponente del M5S Cancelleri con il 36,4%, il candidato del Pd Micari con il 18,8% e il candidato della sinistra Fava con il 6,7%.

ore 9.18. Seconda proiezione Rai: Musumeci al 35% e Cancelleri al 34. La seconda proiezione delle Elezioni Regionali in Sicilia effettuata da Piepoli e Noto per la Rai su un campione del 10% conferma la situazione di testa a testa tra il candidato del centrodestra e quello del M5S ma vede salire al 35% i voti per Musumeci con Cancelleri che resta al 34. Il candidato del Pd Micari scende di un punto rispetto alla prima proiezione collocandosi al 20%. Fava si conferma al 9%.

ore 9.00. Prima proiezione Rai: testa a testa Musumeci-Cancelleri. Secondo una prima proiezione dell’Istituto Piepoli e Noto per la Rai Musumeci e Cancelleri cono entrambi al 34%. Micari al 21% e Fava al 9%. La copertura dei voti è pari al 5%. Rispetto al primo exit poll di ieri sera alle 22, il dato evidenzia un avanzamento di Cancelleri, con recupero su Musumeci.

ore 8.45. Probabilmente i primi risultati sulle Elezioni Regionali in Sicilia arriveranno intorno alle 10. I candidati attenderanno l’esito dello spoglio nelle sedi dei loro comitati elettorali: Nello Musumeci all’hotel Nettuno di Catania, in viale Ruggero di Lauria; Giancarlo Cancelleri a Caltanissetta in via Ferdinando I; Fabrizio Micari a Palermo in via Libertà; Claudio Fava a Palermo in piazza Sturzo.

ore 8.40. Lo spoglio delle schede riguarda 5.200 sezioni elettorali: 510 in provincia di Agrigento, 289 a Caltanissetta, 1124 a Catania, 226 a Enna, 780 a Messina, 1184 a Palermo, 310 a Ragusa, 422 a Siracusa, 455 a Trapani.

ore 8.30. A mezz’ora dall’inizio dello spoglio non sono ancora disponibili dati ufficiali. Facile prevedere che un quadro chiaro dell’esito del voto in Sicilia arriverà in tarda mattinata o nel pomeriggio. I risultati dello scrutinio sono disponibili sul sito della Regione Siciliana.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI SICILIA, EXIT POLL

Secondo gli exit poll diffusi alla chiusura dei seggi il candidato del centrodestra Musumeci (sostenuto da Forza Italia, Noi con Salvini, Fratelli d’Italia ed anche dai centristi di Alternativa Popolare e Udc) è avanti sul candidato del M5S Cancelleri. Stando al secondo exit poll reso noto da La7 Musumeci è al 36,5/40,5% contro il 33,5/37,5% di Cancelleri, il 16/20% di Micari e il 6/9% di Fava. Secondo un exit poll realizzato dall’Istituto Piepoli per la Rai (copertura dell’80%) Musumeci sarebbe al 35/39% contro il 33/37% di Cancelleri, il 16/20% di Micari e il 7/11% di Fava. Il distacco tra il candidato del centrodestra e quello del Movimento 5 Stelle sarebbe dunque, secondo gli exit poll, di 2/3 punti percentuali. Netta la sconfitta del centrosinistra e del Pd.

Sfoglia la gallery >>

LEGGI ANCHE > I risultati delle Elezioni a Ostia: ballottaggio M5S-centrodestra

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI SICILIA, AFFLUENZA BASSA: 46,8%

Il primo dei risultati delle Elezioni Regionali in Sicilia è quello relativo all’affluenza, molto bassa nonostante la campagna elettorale abbia riscosso attenzione anche a livello nazionale. Si sono recati ai seggi il 46,76% degli aventi diritto, in calo rispetto al 47,41% del 2012. In totale, secondo il dato definitivo comunicato dal sito della Regione Siciliana, hanno votato 2.179.474 elettori su 4.661.111 aventi diritto, mentre 5 anni fa avevano votato 2.203.165 persone.

Solo in tre province su nove la percentuale dell’affluenza è risultata più alta rispetto al 2012: a Messina ha votato il 51,69% (51,24%), a Catania il 51,58% (51,09%) e a Palermo il 46,4 (46,28%). Nel resto dell’isola l’affluenza è stata inferiore: Siracusa 47,55% (48,48%), Ragusa 47,48% (49,63%), Trapani 45,43% (47,53%), Caltanissetta 39,83% (41,35%), Agrigento 39,6% (41,34%), Enna 37,68% (41,7%). Catania e Messina sono quindi le provincie dove ha votato oltre la metà degli aventi diritto, in particolare la provincia etnea è quella dove è più forte la base elettorale del candidato di centrodestra Nello Musumeci, mentre a Caltanissetta, città d’origine del candidato del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri, si è registrata una flessione di quasi 2 punti percentuali.

(Foto di copertina da archivio Ansa)